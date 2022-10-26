«Явный минус»: Анна Нетребко в укороченном тренче вишневого цвета испортила фигуру, прогадав с длинной

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Образ Анны Нетребко хоть и не до конца продуман, все же не лишен изящества. Тренч и сумка создают настроение. Цвет яркий, красивый. На этом плюсы закончились.

Явный минус я вижу в длине тренча. Длина миди смотрелась бы куда современнее. К тому же это помогло бы спрятать обрывок платья и выстроить вертикаль.

Еще один выразительный минус – телесные колготки. Я бы рекомендовал подобрать сюда черные или цветные, в тон тренча», – высказался эксперт.