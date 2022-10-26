«Явный минус»: Анна Нетребко в укороченном тренче вишневого цвета испортила фигуру, прогадав с длинной

Анна Нетребко уже давно прославилась на весь мир. Оперная певица регулярно ездит на гастроли. Она выступала в Нью-Йорке, Лондоне и в других знаменитых городах. Артистка славится не только вокалом, но и своим чувством стиля. Она успела собрать целые коллекции обуви, шляпок и платьев. Звезда во время каждой поездки демонстрирует новые аутфиты.
Недавно Анна приехала в Испанию. Там нее состоится несколько концертов. Свободное время певица предпочитает гулять, посещать музеи и вечеринки. На днях она предстала в леопардовом платье макси. Но порой ее критикую за наряды не по возрасту.
На новом фото Нетребко отметилась в коротком платье и тренче вишневого цвета. Лук дополнили ботильоны с прозрачным каблуком и кожаная сумка в тон наряда. Оперная певица предпочла показать стройные ноги. Анна предстала со своим сыном Тьяго, который уже почти догнал маму по росту.
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Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Образ Анны Нетребко хоть и не до конца продуман, все же не лишен изящества. Тренч и сумка создают настроение. Цвет яркий, красивый. На этом плюсы закончились.
Явный минус я вижу в длине тренча. Длина миди смотрелась бы куда современнее. К тому же это помогло бы спрятать обрывок платья и выстроить вертикаль.
Еще один выразительный минус – телесные колготки. Я бы рекомендовал подобрать сюда черные или цветные, в тон тренча», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro