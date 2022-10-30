«Модница недели» на шоу «Маска. Танцы»: Клава Кока устраивает провокации, а Мария Горбань нежна и чувственна

На телеканале СТС с успехом идет новое шоу «Маска. Танцы». В числе судий, разоблачающих участников проекта, оказались две прекрасные дамы - певица Клава Кока и актриса Мария Горбань. Каждое воскресенье они появляются на экранах ТВ в умопомрачительных нарядах, которые хочется разглядывать и разглядывать.
И пока Клава Кока и Мария Горбань пристально рассматривают участников «Маска. Танцы», чтобы вывести тех на чистую воду, дизайнер Карина Гурина оценила их аутфиты.
Клава Кока: дерзко и оригинально
Певица Клава Кока для появления на публике всегда выбирает провокационные наряды. Осталась она себе верна и став судьей проекта «Маска. Танцы» на СТС.
Клава Кока. Фото: СТС
«Клава Кока не боится экспериментировать и примерять на себя все модные тенденции. На съемках нового проекта Клава в очередной раз выбрала довольно заметный и интересный лук, облачившись в платье-мешок сиреневого цвета.
Очевидно, что с помощью такой интересной модели певица хотела сделать акцент на стройных ногах, что я считаю довольно удачной идей. Замечу, что платье-мешок подходит для изящных девушек, поскольку оно слегка увеличивает фигуру.
Аккуратная Клава выглядит в таком платье очень дерзко и интересно, а некоторые несовершенства она замаскировала объемным верхом. Длинный шлейф на платье визуально делает ноги девушки более стройными. Мне нравится выбор обуви певицы: Клава подобрала босоножки в тон одежде, которые смотрятся под лучами софитов очень броско и празднично.
Такой интересный и сложный лук требует легкой и простой укладки. Хорошо, что певица это отлично понимает, поэтому просто завила волны. 10 баллов».
Клава Кока. Фото: СТС
«Клава Кока продемонстрировала свою любовь к дерзким и провокационным нарядам. Облачившись в прозрачное белое платье, Клава мгновенно стала главным объектом для обсуждения. Певица выбрала обтягивающую модель, сделав акцент на соблазнительных бедрах. На шее Клавы красуется чокер, а на ногах − длинные черные сапоги.
Прозрачные вставки на платье сделали образ певицы соблазнительным и очень женственным, но завязки на модели лично я бы убрала. Мне кажется, что они выглядят лишними и отвлекают внимание от созерцания красивой фигуры Клавы. В остальном, наряд певицы очень заметный и броский. 8 баллов».
Мария Горбань: торжество женственности
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань всегда помнит, что она мама двух детей. Актрисе удается балансировать на грани провокации и сдержанности, а в итоге получается нежно и чувственно.
Мария Горбань. Фото: СТС
«Однажды актриса Мария Горбань кардинально сменила свой имидж, сделав выбор в пользу блонда. На съемках она почти всегда демонстрирует хорошее чувство вкуса, но на этот раз образ требует корректировки. На мой взгляд, Мария напрасно украсила элегантное розовое платье облегающего силуэта странной накидкой, на концах которой торчат «перышки». Я бы заменила эту странную вещь на жакет прямого кроя на тон темнее платья или на белый, например.
Прическа Горбань выглядит элегантно, однако прибавляет ей возраста. На месте стилиста актрисы я бы остановилась на высоком хвосте, который очень идет Марии, если рассмотреть другие ее образы. Поэтому мой балл – 7».
Мария Горбань. Фото: СТС
«В этом образе Мария Горбань выглядит визуально стройнее и свежее. На этом плюсы только начинаются. Этот лук актрисы нравится мне категорически и бесспорно. Она изящно подчеркнула стройную фигуру, выбрав для съемки весьма интересный наряд: укороченный бежевый топ с лямками, красиво подчеркивающими линию декольте.
Чтобы сделать акцент на округлых и женственных плечах, Мария надела бомбер оверсайз, который красиво обнажает нужные участки. Как всегда, пышный верх требует более приталенного низа, и потому Горбань демонстрирует поклонникам обтягивающую юбку с экстремальными вырезами с двух сторон.
Понравилось мне и цветовое решение наряда: спокойный беж и крупный синий горох. Некоторые элементы модного гардероба выполнены в насыщенном болотном оттенке. Выбранная прическа очень к лицу Марии. Актриса собрала часть волос и кокетливо закрутила их в пучок. Остальные локоны спускаются красивыми волнами.
Завершает образ Горбань парочка симпатичных босоножек кремового цвета в тон наряду. Вот здесь мне нравится абсолютно все, просто не к чему придраться. 10 баллов».
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Подводим итоги
С преимуществом в один балл в нашем модном баттле побеждает Клава Кока. Два ее образа удостоены суммарной оценки в 18 баллов, тогда как аутфиты Марии Горбань оценены в 17 баллов.
Дизайнер Карина Гурина. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Карина Гурина – дизайнер белья и телеведущая, в настоящее время занимается разработкой собственной коллекции одежды.