«Модница недели» на шоу «Маска. Танцы»: Клава Кока устраивает провокации, а Мария Горбань нежна и чувственна

На телеканале СТС с успехом идет новое шоу «Маска. Танцы». В числе судий, разоблачающих участников проекта, оказались две прекрасные дамы - певица Клава Кока и актриса Мария Горбань. Каждое воскресенье они появляются на экранах ТВ в умопомрачительных нарядах, которые хочется разглядывать и разглядывать.

И пока Клава Кока и Мария Горбань пристально рассматривают участников «Маска. Танцы», чтобы вывести тех на чистую воду, дизайнер Карина Гурина оценила их аутфиты.

Клава Кока: дерзко и оригинально

Певица Клава Кока для появления на публике всегда выбирает провокационные наряды. Осталась она себе верна и став судьей проекта «Маска. Танцы» на СТС.