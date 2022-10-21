«Непомерно длинная шея»: Серябкина в гипюровом корсете и юбке в пол «испортила» свою фигуру

Ольга Серябкина является популярной певицей. Много лет она была участницей группой Serebro. Но теперь артистка не только выступает на сцене, но и сама сочиняет песни. Она дружит с Кети Топурией и даже познакомила коллегу со своим сыном Лукой. К слову, звезда стала мамой меньше года назад. Она уже активно появляется на публике.
Обычно Серябкина выбирает эффектные образы для выступлений и красных дорожек. Для премии RU.TV в этом году она выбрала наряд с юбкой, которая напоминала хвост русалки. А на днях артистка посетила «Жара Cool Fest». На этот раз Ольга Бузова выбрала силуэтное платье со шлейфом. А вот Серябкина предпочла драматический лук.
Она щегольнула в черной юбке макси и алом корсете с тонким гипюром. Ее наряд дополняли перчатки в пол. Длинные распущенные волосы и челка дополняли образ.
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Многие поклонники отметили, что Ольга выглядела необычно. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Глядя на Серябкину, могу точно заверить, что образ в стиле драма не удался. Во-первых, огромный минус в пропорциях. Ольга миниатюрная девушка, но модель корсета сделала ее плечи огромными, что создало не лучший контраст на фоне узкого таза. Юбка в пол, которая должна была вытянуть силуэт, максимально приземлила его. В итоге получились широкие плечи, низкий рост, маленькие бедра и непомерно длинная шея, как у Мадонны кисти Пармиджанино (итальянский художник, – Прим. ред.).
В общем не за то похвалить. Такую красавицу, как Серябкина нужно очень не любить, чтобы так испортить», – высказался эксперт.
Ольга Серябкина. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro