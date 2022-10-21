«Непомерно длинная шея»: Серябкина в гипюровом корсете и юбке в пол «испортила» свою фигуру

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: соцсети звезды

Певица стала гостьей на «Жара Cool Fest». Для выхода в свет она выбрала броский образ, который оценил модельер Наз Маер.

Ольга Серябкина является популярной певицей. Много лет она была участницей группой Serebro. Но теперь артистка не только выступает на сцене, но и сама сочиняет песни. Она дружит с Кети Топурией и даже познакомила коллегу со своим сыном Лукой. К слову, звезда стала мамой меньше года назад. Она уже активно появляется на публике.

Обычно Серябкина выбирает эффектные образы для выступлений и красных дорожек. Для премии RU.TV в этом году она выбрала наряд с юбкой, которая напоминала хвост русалки. А на днях артистка посетила «Жара Cool Fest». На этот раз Ольга Бузова выбрала силуэтное платье со шлейфом. А вот Серябкина предпочла драматический лук.

Она щегольнула в черной юбке макси и алом корсете с тонким гипюром. Ее наряд дополняли перчатки в пол. Длинные распущенные волосы и челка дополняли образ. 

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Многие поклонники отметили, что Ольга выглядела необычно. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Глядя на Серябкину, могу точно заверить, что образ в стиле драма не удался. Во-первых, огромный минус в пропорциях. Ольга миниатюрная девушка, но модель корсета сделала ее плечи огромными, что создало не лучший контраст на фоне узкого таза. Юбка в пол, которая должна была вытянуть силуэт, максимально приземлила его. В итоге получились широкие плечи, низкий рост, маленькие бедра и непомерно длинная шея, как у Мадонны кисти Пармиджанино (итальянский художник, – Прим. ред.).

В общем не за то похвалить. Такую красавицу, как Серябкина нужно очень не любить, чтобы так испортить», – высказался эксперт.

Ольга Серябкина. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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