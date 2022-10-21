«Непомерно длинная шея»: Серябкина в гипюровом корсете и юбке в пол «испортила» свою фигуру

Обычно Серябкина выбирает эффектные образы для выступлений и красных дорожек. Для премии RU.TV в этом году она выбрала наряд с юбкой, которая напоминала хвост русалки. А на днях артистка посетила «Жара Cool Fest». На этот раз Ольга Бузова выбрала силуэтное платье со шлейфом. А вот Серябкина предпочла драматический лук.

Она щегольнула в черной юбке макси и алом корсете с тонким гипюром. Ее наряд дополняли перчатки в пол. Длинные распущенные волосы и челка дополняли образ.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».