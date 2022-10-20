«Стильно и дерзко!»: Савельева отметилась в черном костюме с жакетом «с мужского плеча», который стройнит

Саша Савельева является известной певицей. Она была солисткой популярной группы «Фабрика». Ей захотелось покинуть коллектив, когда артистка была беременной. Саша счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У них растет сын Леон. Примечательно, что она быстро вернулась в форму. Звезда теперь все чаще снимается в фотосессиях.
Не так давно Савельева пополнила гардероб обновками. Она любит лаконичные образы. Певица носит косухи, джинсы, вечерние платья. При этом она все чаще отдает предпочтение пастельным тонам, избегая слишком дерзких образов.
На этот раз Савельева решила показать лук, который ей полюбился. Она предстала в черном костюме с жакетом с мужского плеча и струящимися брюками. Певица выдержала монохромный лук.
«Костюм в мужском стиле. Все как я люблю!» – заявила она.
Артистка даже устроила дефиле, чтоб похвастаться образом. Поклонники пришли в настоящий восторг, а для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Александра поделилась образом в брючном костюме мужского кроя. Подобные костюмы всегда выглядят стильно и дерзко! Одинаково классно смотрятся как с кедами, кроссовками, так и с изящными туфлями лодочками.
Если чуть поднять рукава и показать тонкие запястье или расстегнуть пиджак, то на контрасте с оверсайзом девушка будет выглядеть еще более хрупкой. Александра разбавила маскулинный образ женственной прической с легкими волнами и красивым макияжем, отличный прием!» – высказалась эксперт.
Саша Савельева. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro:
Мария Рябова — дипломированный стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школе модных профессий Restyle», авторский курс «Стилист Pro» Алены Ли. Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС .
Мария Рябова. Фото: Teleprogramma.pro