«Стильно и дерзко!»: Савельева отметилась в черном костюме с жакетом «с мужского плеча», который стройнит

На этот раз Савельева решила показать лук, который ей полюбился. Она предстала в черном костюме с жакетом с мужского плеча и струящимися брюками. Певица выдержала монохромный лук.

«Костюм в мужском стиле. Все как я люблю!» – заявила она.

Артистка даже устроила дефиле, чтоб похвастаться образом. Поклонники пришли в настоящий восторг, а для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.