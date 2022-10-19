Раскрыта правда: что на самом деле Пугачева прячет под париком

Стилист Павел Лагунов несколько лет работал с Аллой Пугачевой. Журналистам он подтвердил, что Примадонне действительно приходится в последнее время носить парик и накладную челку. И на это у певицы есть существенные причины.

«Когда Алла Борисовна была в теле, она часто открывала лоб. Но сейчас Пугачева изменилась, и крупный лоб портит весь образ. Поэтому и носит все это», — заявил Лагунов МК.

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Кроме того, парик, по мнению стилиста, позволяет сохранить волосы.