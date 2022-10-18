Почему Кейт Миддлтон носит обувь разных размеров

Кейт Миддлтон называют в Великобритании иконой стиля. Стилисты разглядывают ее образы как под микроскопом, а она и рада будоражить их воображение. Поклонники заметили, что иногда на Кейт обувь большего размера, чем обычно. Люди задаются вопросом: в чем же фишка?

Все просто. Эксперты уверены, что летом принято выбирать туфли чуть больше, поскольку в жару ноги отекают. А в более прохладную погоду можно надеть обувь и по размеру.

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Специалисты не раз предупреждали: долгое ношение даже слегка тесноватой обуви может привести к появлению серьезных проблем.