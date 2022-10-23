«Модница недели» на «Ледниковом периоде»: образ Арзамасовой получился мягким, а Подольская хороша в куске ткани

В минувшее воскресенье, 15 октября, на Первом канале стартовал новый, уже девятый по счету, сезон проекта «Ледниковый период», в котором звезды выступают с профессиональными фигуристами.
Слоган шоу - «Снова вместе», ведь на этот раз в проекте участвуют победители и призеры прошлых сезонов «Ледникового периода».
Самую сильную в спортивном и художественном плане пару предстоит выбрать взыскательному жюри.
Ну, а «Модница недели» вместе с фэшн-экспертом Teleprogramma.pro, стилистом-имиджмейкером Еленой Бестави выбирает самую стильную пару «Ледникового периода».
Алла Михеева и Иван Букин
В нарядах пары Елена Бестави нашла небольшой модный просчет, но это совершенно не мешает участникам шоу гармонично смотреться на льду.
Алла Михеева и Иван Букин. Фото: Первый канал
«Выбран самый легкий вариант для гармоничности образов. Платье у Аллы и рубашка у Ивана с повторяющимся принтом. Костюмы стилизованы под моду 70-х годов. И если у Ивана он выдержан полностью, то у Аллы присутствует одна неточность.
При точности фасона, принта, завязок на одном плече, асимметрично открытое второе плечо – это не про 70-е. Как и подобные челки. Все это пришло позже. Но в целом, пара смотрится гармонично. 9 баллов».
Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов
Для актрисы Лизы Арзамасовой - тот самый редкий случай, когда она получает высокую оценку профессионала. Может быть, потому что она одевалась не сама?
Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов. Фото: Первый канал
«Очень интересно подобраны наряды. Обратите внимание – цвета принтов на брюках Лизы и рубашке Никиты совпадают. Только у Лизы это какие-то печеньки или пирожные округлой формы, а у Никиты четкая клетка. На мой взгляд, так и должно быть в жизни. У мужчины все строго, четко, понятно. А у девушки – мягко, вкусно. Для меня в образе этой пары очень интересная история. Я считаю, что здесь не только гармонично. Здесь стильно! 10 баллов».
Даня Милохин и Евгения Медведева
В прошлом сезоне «Ледникового периода» жюри часто критиковало Милохина и Медведеву. На этот раз паре досталось и от стилиста.
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Первый канал
«Вот даже не знаю, что сказать. У него просто черно-белый вариант -жилет/брюки/рубашка. У нее просто голубой сарафан. Возможно, такой простоты требовал номер. По сочетаемости цветов - беспроигрышный вариант. Евгения будет всегда привлекать к себе больше внимания ярким оттенком платья. Если говорить о гармонии в паре, то с ч/б сочетается любой цвет. 5 баллов».
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев
Елена Бестави пришла в восторг от одного взгляда на фото Подольской и Соловьева. Представляете, что происходит, когда пара выходит на лед?!
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Фото: Первый канал
«Еще один вариант ч/б только уже в паре. И это уже история! Хочется рассматривать, чтобы понять – почему он наглухо застегнут, но в жилете? Зачем этот акцент в виде красного платка в нагрудном кармане? Есть в образе Дмитрия нечто демоническое. Тогда платок – это лепестки пламени, которое в нем бушует.
Образ Натальи очень романтичен и невинен. Знаете, мне вдруг увиделся образ девушки, которая пыталась прикрыться простыней или куском ткани. Ломанная драпировка на груди под самую шею. Рукав и юбка словно края этой простыни. Волосы без укладки, будто ее только разбудили. Стильно! Сильно! 10 баллов».
Регина Тодоренко и Александр Энберт
Еще один прекрасный с точки зрения стиля и подачи союз. Визуально пара Тодоренко и Энберта выглядит невероятно гармонично.
Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото: Первый канал
«В наряд Регины очень интересно внесен девичий акцент. Цветочный принт, рукава фонариком. Образ получился живым и близким Регине. У Александра костюм больше соответствует традиционному, что добавляет некой, я бы сказала, монументальности. Мужчина – опора для девушки. Прекрасный образ! 10 баллов».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Подводим итоги
На верхней ступени пьедестала почета сегодня тесно, как никогда. Сразу три пары получили максимальное количество баллов от фэшн-эксперта Teleprogramma.pro Елены Бестави.
Первое место у образов Лизы Арзамасовой и Никиты Кацалапова, Натальи Подольской и Дмитрия Соловьева, Регины Тодоренко и Александра Энберта. На втором месте с отставанием от тройки лидеров всего в один балл Алла Михеева и Иван Букин, на третьем – Даня Милохин и Евгения Медведева.
Елена Бестави. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.