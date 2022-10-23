«Модница недели» на «Ледниковом периоде»: образ Арзамасовой получился мягким, а Подольская хороша в куске ткани

В минувшее воскресенье, 15 октября, на Первом канале стартовал новый, уже девятый по счету, сезон проекта «Ледниковый период», в котором звезды выступают с профессиональными фигуристами.

Слоган шоу - «Снова вместе», ведь на этот раз в проекте участвуют победители и призеры прошлых сезонов «Ледникового периода».

Самую сильную в спортивном и художественном плане пару предстоит выбрать взыскательному жюри.

Ну, а «Модница недели» вместе с фэшн-экспертом Teleprogramma.pro, стилистом-имиджмейкером Еленой Бестави выбирает самую стильную пару «Ледникового периода».

Алла Михеева и Иван Букин

В нарядах пары Елена Бестави нашла небольшой модный просчет, но это совершенно не мешает участникам шоу гармонично смотреться на льду.