6 самых актуальных головных уборов для приближающихся холодов

Ксения Бородина с дочками

Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети

Изучаем звездный стиль.

Ксения Бородина с дочками не замерзнет: ушанки и детские ободки-ушки из меха - отличный вариант для долгой прогулки. Ушанки хороши самые разные - из искусственного и натурального меха, из овчины и кожи, пушистые и «лысые». Их носят с куртками, шубами, дубленками. Стильная парочка - ушанка с оверсайз-пальто мужского кроя.

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Татьяна Брухунова любит помодничать. Вот и теперь у нее шапка что надо. Точнее, это шерстяной чепчик.

Поначалу над супругой Евгения Петросяна посмеивались: что это у нее на голове?! А потом стилист Влад Лисовец подтвердил: «Тренд сезона - головные уборы, напоминающие чепчики».

Стефания Маликова. Фото: соцсети

Стефания Маликова в моде разбирается получше многих: она выпускает одежду под своим брендом и подбирает гардероб звездному папе Дмитрию Маликову. На зиму у Стефании целый комплект разноцветных снудов. Кстати, у ее папы есть такие же, но мужские. Снуд - это уютный шарф-хомут, не имеющий концов. В него можно прятать от холода голову, нижнюю часть лица и шею.

Один и тот же снуд можно носить совершенно по-разному. Подходящие ткани - кашемир, тонкая мягкая шерсть. Благодаря своей необычной форме снуд визуально удлиняет фигуру. Самый простой способ носить снуд - один раз обмотать вокруг шеи, после чего более широкую часть набросить на голову, оставив лоб открытым.

Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети

Анастасия Ивлеева свои смешные шапки покупает у российского дизайнера. Шапки с ушами, глазами или усами можно найти в любом интернет-магазине.

Особый шик - съемные капюшоны с ушами. Эти милые аксессуары придадут образу яркости, романтичности и обеспечат всеобщее внимание.

Мария Погребняк. Фото: соцсети

Мария Погребняк в самом модном берете сезона. Блогер и жена известного футболиста выбрала головной убор из мягкой экокожи.

Берет из гладкой или состаренной кожи мигом превратит вас в модницу. Носить можно по-разному: кокетливо сдвинув набок или на затылок, забрав под него все волосы или открыв челку.

Кети Топурия. Фото: соцсети

Кети Топурия вся в вязаном неслучайно. В моде вязаные шапки, идеально сидящие по форме головы. Можно даже попробовать связать самой - в модной технике кроше, то есть крючком.

Забавные вязаные шапки с помпонами стилисты советуют носить с любой верхней одеждой.

Кстати

А что у мужчин?

Андрей Малахов. Фото: соцсети

Андрей Малахов комфортно чувствует себя в бейсболке, пока температура не опустилась ниже -10. В холода он надевает сверху на кепку капюшон от худи или куртки. Кепки такого типа сейчас в тренде. А утеплиться посерьезнее можно с помощью ушанки или вязаной шапки.

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