6 самых актуальных головных уборов для приближающихся холодов

Ксения Бородина с дочками не замерзнет: ушанки и детские ободки-ушки из меха - отличный вариант для долгой прогулки. Ушанки хороши самые разные - из искусственного и натурального меха, из овчины и кожи, пушистые и «лысые». Их носят с куртками, шубами, дубленками. Стильная парочка - ушанка с оверсайз-пальто мужского кроя.
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
Татьяна Брухунова любит помодничать. Вот и теперь у нее шапка что надо. Точнее, это шерстяной чепчик.
Поначалу над супругой Евгения Петросяна посмеивались: что это у нее на голове?! А потом стилист Влад Лисовец подтвердил: «Тренд сезона - головные уборы, напоминающие чепчики».
Стефания Маликова. Фото: соцсети
Стефания Маликова в моде разбирается получше многих: она выпускает одежду под своим брендом и подбирает гардероб звездному папе Дмитрию Маликову. На зиму у Стефании целый комплект разноцветных снудов. Кстати, у ее папы есть такие же, но мужские. Снуд - это уютный шарф-хомут, не имеющий концов. В него можно прятать от холода голову, нижнюю часть лица и шею.
Один и тот же снуд можно носить совершенно по-разному. Подходящие ткани - кашемир, тонкая мягкая шерсть. Благодаря своей необычной форме снуд визуально удлиняет фигуру. Самый простой способ носить снуд - один раз обмотать вокруг шеи, после чего более широкую часть набросить на голову, оставив лоб открытым.
Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети
Анастасия Ивлеева свои смешные шапки покупает у российского дизайнера. Шапки с ушами, глазами или усами можно найти в любом интернет-магазине.
Особый шик - съемные капюшоны с ушами. Эти милые аксессуары придадут образу яркости, романтичности и обеспечат всеобщее внимание.
Мария Погребняк. Фото: соцсети
Мария Погребняк в самом модном берете сезона. Блогер и жена известного футболиста выбрала головной убор из мягкой экокожи.
Берет из гладкой или состаренной кожи мигом превратит вас в модницу. Носить можно по-разному: кокетливо сдвинув набок или на затылок, забрав под него все волосы или открыв челку.
Кети Топурия. Фото: соцсети
Кети Топурия вся в вязаном неслучайно. В моде вязаные шапки, идеально сидящие по форме головы. Можно даже попробовать связать самой - в модной технике кроше, то есть крючком.
Забавные вязаные шапки с помпонами стилисты советуют носить с любой верхней одеждой.
Кстати
А что у мужчин?
Андрей Малахов. Фото: соцсети
Андрей Малахов комфортно чувствует себя в бейсболке, пока температура не опустилась ниже -10. В холода он надевает сверху на кепку капюшон от худи или куртки. Кепки такого типа сейчас в тренде. А утеплиться посерьезнее можно с помощью ушанки или вязаной шапки.