6 самых актуальных головных уборов для приближающихся холодов

Татьяна Брухунова любит помодничать. Вот и теперь у нее шапка что надо. Точнее, это шерстяной чепчик.

Поначалу над супругой Евгения Петросяна посмеивались: что это у нее на голове?! А потом стилист Влад Лисовец подтвердил: «Тренд сезона - головные уборы, напоминающие чепчики».