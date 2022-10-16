«Модница недели» на шоу «Влюбись, если сможешь»: кто одевается круче Анна Хилькевич или Марина Кравец?

В минувший понедельник, 10 октября, на телеканале ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь». Его ведущими стали две очаровательные дивы – брюнетка Марина Кравец и блондинка Анна Хилькевич.
Сегодня они сразятся в нашем модном баттле. Оценила неэкранные образы телеведущих фэшн-эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
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Анна Хилькевич: стритстайл-образ
Миниатюрная Анна Хилькевич совершенно не боится нарядов оверсайз. И правильно делает!
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
«Уютный, теплый и, одновременно нежный образ. Несмотря на его бесформенность, за счет пастельного монохрома, образ получился зефирный, что делает его женственным.
Яркий акцентный шарф клубнично-красного оттенка с белым только дополнил этот нежный «десертный» цветовой комплект, поскольку сочетание красного с белым также считается десертным и ассоциируется с клубникой со сливками. Поэтому весь образ смотрится очень гармонично, и как сейчас модно говорить на молодежном сленге, - няшно.
Что касается трендов, то такая курточка-шубка модели оверсайз была в моде в прошлом осенне-зимнем сезоне и осталась в наступившем - 2022-2023. Модный и фасон расклешенных белых брючек, и острый нос обуви. Претензий нет. Я снижу 1 балл за черную сумку. Ну никак не вписывается это черное пятно в зефирное облако образа. 9 баллов».
Марина Кравец: стритстайл
Этот наряд Марины Кравец – безупречен и сочетает сразу три стиля в одном образе.
Марина Кравец. Фото: соцсети
«Модный стритстайл-образ. Прямые джинсы с боковыми разрезами в топе самых модных. Модное сочетание сразу трех стилей в одном образе: классического, кэжуал и спорта. Пиджак в мужском стиле (не жакет, а именно пиджак, поскольку он хоть и отшивается на женщин, но полностью сохранен фасон мужского пиджака) облагораживает образ и структурирует его.
Джинсы добавляют аутфиту универсальности в применении. А вот джемпер, надетый поверх пиджака, служит той самой объединяющей деталью, поскольку добавляет расслабленности в унисон с кроссовками. Поэтому все целостно, гармонично, модно и стильно. 10 баллов».
Анна Хилькевич: лук для путешествия
В этом образе Анны Хилькевич недостает одной небольшой, но важной детали. Мотайте на ус!
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
«Модный образ в стиле спорт-шик, где есть вещь (кроссовки), которая объединяет в себе все цвета образа: белый, серый и горчичный. И все было бы отлично, если бы рубашка была бы пообъемнее, поскольку такие облегающие лосины просто требуют в компаньоны верх размера оверсайз.
Эта же рубашка просто слегка великовата и распахиваясь спереди, не прикрывает паховую зону. Образ выглядит незаконченным, как будто забыли надеть что-то еще из поясной одежды. 8 баллов».
Марина Кравец: в стиле «Прованс»
Брюнеткам идет сочетание голубого и белого. Не знали? Попробуйте примерить.
Марина Кравец. Фото: соцсети
«Воздушное голубое платье в стиле «Прованс» добавило Марине милого и нежного очарования, подчеркнуло ее природную красоту и акцентировало женственность, а мода на женственность вновь вернулась, наконец. Здесь все просто, легко, безупречно и целомудренно. Сочетание голубого с белым очень идет брюнеткам, поскольку - холодное.
Остроносые белые лодочки на высокой острой шпильке добавляют жесткости и «взрослости» образу. Создается контраст, а любой контраст должен обыгрываться дополнительными деталями. На данной картинке я не вижу таких деталей. Туфли подходят к платью только по цвету. Сюда просится более изящная обувь, под стать нежности платья и милой внешности Марины с очарованием наивного романтизма, который рулит в ее персональном типаже. Поэтому 9».
Анна Хилькевич в Большом театре
А вот в Большой театр Анна Хилькевич оделась безупречно, чего не скажешь о ее визави Марине Кравец.
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
«Эффектно и элегантно. Очень идет Анне это платье - комбинация насыщенного оливкового-коричневого цвета. Этот цвет гармонично сочетается с ее цветом волос. Демонстрируется только зона декольте при целомудренной длине платья. Скользящая ткань как бы обволакивает силуэт, презентабельно демонстрируя фигуру и стройный стан.
Откровенная зона декольте уравновешивается элегантными, миниатюрными украшениями. Сейчас в тренде минимализм, когда образ не перегружается лишними деталями. Черные лодочки с острым носом цвета «металлик» подобраны под черную сумочку с ручкой-цепочкой. Можно поставить 10».
Марина Кравец в Большом театре
Марина Кравец в Большой театр нарядилась, увы, монотонно и скучно. Это мнение эксперта.
Марина Кравец. Фото: соцсети
«Черный монохром с наступлением осенне-зимнего сезона считается одним из самых модных. Но черный цвет - цвет драмы, и он требует контраста. Это может быть контраст в разнице фактур: матовые с глянцем, текстур, плотности и прозрачности. Очень эффектно разбавлять образ прозрачными вещами, или одеждой с вырезами, подчеркивая контраст между черной тканью и светлой кожей.
Черный цвет отличный фон для эффектных аксессуаров или украшений. Но ничего такого в образе не вижу. Так и хочется хоть какую-нибудь брошку на жакет приколоть. Все слитно, монотонно и неинтересно.
Да, и к этому жакету просятся более свободные брюки, ну или под узкие брюки нужно было надеть более объемный верх. Поэтому 7 баллов. И то..., спасает образ меховая сумка, которая в модных фаворитах».
Подводим итоги
В нашем модном баттле с преимуществом всего в один балл побеждает актриса и телеведущая Анна Хилькевич. Ее образы в сумме получили 27 баллов. Марина Кравец за свои луки заработала 26 баллов.
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Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».