«Модница недели» на шоу «Влюбись, если сможешь»: кто одевается круче Анна Хилькевич или Марина Кравец?

В минувший понедельник, 10 октября, на телеканале ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Влюбись, если сможешь». Его ведущими стали две очаровательные дивы – брюнетка Марина Кравец и блондинка Анна Хилькевич.

Сегодня они сразятся в нашем модном баттле. Оценила неэкранные образы телеведущих фэшн-эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Анна Хилькевич: стритстайл-образ

Миниатюрная Анна Хилькевич совершенно не боится нарядов оверсайз. И правильно делает!