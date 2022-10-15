Главные тренды осени 2022 года

Анастасия Ивлеева напоминает о том, что брюки карго минимум на год перебрались из мужского в женский гардероб. Карго - брюки свободного кроя с большими боковыми карманами. Идеальные карго - практичные и универсальные, бежевого цвета. Их легко стилизовать с одеждой любого цвета и кроя. Остается в тренде и одежда с надписями - как свитер у Ивлеевой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».