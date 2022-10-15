Главные тренды осени 2022 года

Где искать самые актуальные вещи? Конечно же, в гардеробах селебрити. Уж они-то знают толк в моде! Вместе со стилистом Анваром Очиловым мы изучаем наряды звезд и на их примере объясняем вам, как этой осенью выглядеть стильной и при этом не замерзнуть.
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Анастасия Ивлеева напоминает о том, что брюки карго минимум на год перебрались из мужского в женский гардероб. Карго - брюки свободного кроя с большими боковыми карманами. Идеальные карго - практичные и универсальные, бежевого цвета. Их легко стилизовать с одеждой любого цвета и кроя. Остается в тренде и одежда с надписями - как свитер у Ивлеевой.
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Фото: соцсети
Ольга Бузова поднимает настроение себе и окружающим яркими чулочно-носочными изделиями. Сейчас ультрамодно вот такое сочетание высоких белых или ярких носков с кроссовками. Что касается колготок, то, помимо базовых черных капроновых плотностью 30 - 40 DEN, актуальны очень плотные, белые или яркие, а также корректирующие фигуру.
Фото: соцсети
Елизавета Арзамасова в огромном пальто - само очарование. В таком плаще точно не замерзнешь на прогулке с ребенком! Бесформенные пальто и плащи, в которых можно укутаться, как в одеяло, все еще в тренде. С каблучком и поясом это выглядит даже женственно.
Фото: соцсети
Ксении Собчак на этом фото нет, но именно она подобрала все эти вещи для своего осеннего модного выхода. Обратите внимание - ботинки на толстой платформе и каблуке вернулись. Надолго ли? Пока не ясно. Но этой осенью надо найти в гардеробе именно эту обувь - она была в моде и 10 лет, и 20 лет назад. Мода циклична. То же самое можно сказать о жилетке из искусственного меха и укороченных широких джинсах-кюлотах.
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Регина Тодоренко утеплилась с помощью супермодной пары из экокожи.
Кожаный берет и косуха - вот универсальный набор к любой обуви, подходящий к платью или брюкам. Береты можно носить так, как это делает Регина, демонстрируя прическу, или спрятать волосы под головной убор.
Фото: соцсети
Екатерина Волкова вообразила себя тигрицей, и это не случайно. Пальто и плащи анималистичного принта - верный признак модниц, надежный способ привлечь внимание и прослыть стильной штучкой. При этом приветствуется полный отказ от натуральных материалов - только искусственный мех и экокожа.