«Нежное очарование»: Устинья Малинина примерила платье в стиле «Прованс»

Недавно Устинья Малинина приехала в итальянский Форте-деи-Марми, где ее родители 15 лет назад купили роскошную виллу. Там будущая певица проводит каникулы.
В своей соцсети звездная наследница делится кадрами с отдыха. На одном из них она позировала в платье с рюшами.
Устинья Малинина. Фото: соцсети
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что платья, сарафаны, рюши, воланы, кружево, акцент на талии и цветочный принт - это все микро тренды модной тенденции женственности, которая на пике популярности этим летом.
«Платье в стиле «Прованс» добавило Устинье милого и нежного очарования, подчеркнуло ее природную красоту и акцентировало женственность. Ведь в платье самое главное – это силуэт и правильно расставленные акценты. Здесь все безупречно и целомудренно, хотя и все, что нужно продемонстрировано: стройный стан, нежная кожа, длинная шея, изящные руки и стройные ноги», - сказала Тимиряева.
По мнению эксперта, остроносые лодочки с бантиком делают образ более утрированно женственным.
«Мы так соскучились по женской изящной красоте, что иногда не хочется ни моды, ни контраста, а хочется красоты и чистоты. Поэтому пусть лучше так, чем она бы надела к этому изяществу объемные кроссовки. Но я бы заменила бы туфельки на модные босоножки со шнуровкой. Эти шнурки перекликнулись бы со шнуровкой на платье в зоне декольте и ритмом ее сережек. Но все это не принципиально. Образ мне нравится», - заключила Тимиряева.
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Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив