«Нежное очарование»: Устинья Малинина примерила платье в стиле «Прованс»

Недавно Устинья Малинина приехала в итальянский Форте-деи-Марми, где ее родители 15 лет назад купили роскошную виллу. Там будущая певица проводит каникулы.

В своей соцсети звездная наследница делится кадрами с отдыха. На одном из них она позировала в платье с рюшами.