«Нельзя считать хорошим решением»: Пегова в платье мандаринового оттенка разочаровала концептмейкера

Актриса Ирина Пегова в эти дни отдыхает на Кипре. Звезда сериалов предпочитает не только пляжный отдых, но и пешие прогулки. В своем аккаунте он поделилась кадрами, на которых запечатлелась гуляющей по достопримечательностям острова.
Эксперт сайта Teleprogramma.pro, концептмейкер Александр Осипов считает, что для прогулки Ирина выбрала красивое платье мандаринового оттенка непростого силуэта.
«Такой вариант отлично подходит девушкам с ярко выраженной попой, но маленькой грудью, худыми руками и красивыми ключицами. Объемный рукав уравновешивает низ и верх, что создает идеальные пропорции. Когда же платье подобного силуэта выбирает дама с объемным верхом, мы получаем гиперобъем. Нарушенные пропорции нельзя считать хорошим решением», - отметил Осипов.
Ирина Пегова. Фото: соцсети
Также, по его мнению, аутфит Пеговой выдержан в стиле кантри.
«Лента в волосах, сандалии, сумка из джута, льняное платье. Все нарочито деревенское. Нет претензий даже к цвету, так как этот оттенок апельсина очень идет Ирине. Но платье стоило бы выбрать другое: струящееся, из летящей ткани», - подчеркнул концептмейкер.
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Справка Teleprogramma.pro
Александр Осипов – концептмейкер. Много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: личный архив