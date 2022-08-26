«Не выйдут из моды»: платье, как у Анфисы Чеховой, поможет добавить миловидности

Образ телезвезды разобрала стилист Словена Соколова.
Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Накануне Анфиса Чехова показала поклонникам кадры своего отдыха в парке. Для этого телезвезда нарядилась в яркое платье и кроссовки. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Словена Соколова отметила, что платье в мелкий горошек актуально всегда.

«Пожалуй, горох, как полоска или клетка, настолько классические, что никогда не выйдут из моды. Кстати, платье в мелкий горошек всегда добавляют образу миловидности. Относительно обуви, мы давно привыкли носить юбки под кеды и кроссовки. В моде были и огромные uggly кроссовки и тряпочные кеды небольшого размера. В прошлом году стали модными кроссовки сетчатые, как в 80-х. На них, кстати, не все успели переключиться.

Анфиса Чехова. Фото: соцсети

В данном случае не зазорно носить такие кроссовки под платье. Но сказать, что это стильно или продуманно – нельзя. Не верх стиля. Даже тряпочные конверсы смотрелись бы лаконичнее, уж слишком миловидное платье на Анфисе», - сказала Соколова.

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Справка Teleprogramma.pro

Словена Соколова – стилист, имидж-стратег. Образование: Аrt Institute of Chicago, Школа имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США), Опыт работы 4 года.

 

Словена Соколова. Фото: личный архив

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