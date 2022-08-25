Не избежала вульгарности: Бородина отметилась в ультракороткой юбке цвета Барби и черном боди с оборками

Ксения Бородина уже давно прославилась на всю страну. Она работает на телевидении больше 15 лет. Зрители знают ее благодаря шоу «Дом-2». Ксения признавалась, что хорошо зарабатывает. Благодаря рекламе в соцсетях у ее есть дополнительный доход. Сама она тратит деньги на люксовые наряды, путешествия и недвижимость.
Так как Бородина недавно вернулась из Турции с покупками, она не скрывает, что давно закупила наряды дочкам в школу. А вот сама телеведущая часто носит миниатюрные платья и струящиеся брюки. Но на этот раз она решила похвастаться обновками. Ксения примерила черное боди с рюшами и розовую мини-юбку на запах.
Перед камерой телеведущая красовалась в женственном наряде. Благодаря юбке она подчеркнула стройные ноги. Туфли на шпильке в тон завершили аутфит.
«Смотрите, какой у меня лук сегодня красивый! Какое клевое боди! Оно очень мягкое, ничего не раздражает. Я обожаю такие боди! Смотрите, здесь еще такой рукав», – похвасталась звезда.
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Поклонники решили, что наряд слишком смелый для мамы двоих детей. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«Безусловно, все вещи этого лука в тренде: это и мини-юбка, и боди с открытым асимметричным плечом, розовый цвет. Но я хотела бы остановиться на сочетании розового и черного. По эмоции это сочетание очень сильное. Если обратиться к психологии цвета, то все становится объяснимо.
Розовый у нас всегда ассоциируется с юностью, такой девочковой историей. А черный в психологии всегда ассоциируется с тревогой, опасностью. Поэтому эмоционально такое сочетание может просто взорвать.
При этом непонятно стилевое сочетание вещей. Черное боди достаточно женственный и даже вызывающий. И даже эта воздушная оборка на горловине и на рукаве не смягчает восприятия, а наоборот – добавляет жесткости, ассоциация с жесткими крыльями, к примеру, ночной бабочки.
Поэтому выбирая такой наряд нужно помнить, что воспринимать тебя будут с определенным подтекстом. Открытое плечо в тренде прошлого сезона именно в варианте с одним длинным рукавом. Я очень осторожно подхожу к выбору таких вещей, с учетом погодных условий. Но в то же время это достаточно интересный вариант», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro