Не избежала вульгарности: Бородина отметилась в ультракороткой юбке цвета Барби и черном боди с оборками

Поклонники решили, что наряд слишком смелый для мамы двоих детей. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.

«Безусловно, все вещи этого лука в тренде: это и мини-юбка, и боди с открытым асимметричным плечом, розовый цвет. Но я хотела бы остановиться на сочетании розового и черного. По эмоции это сочетание очень сильное. Если обратиться к психологии цвета, то все становится объяснимо.

Розовый у нас всегда ассоциируется с юностью, такой девочковой историей. А черный в психологии всегда ассоциируется с тревогой, опасностью. Поэтому эмоционально такое сочетание может просто взорвать.

При этом непонятно стилевое сочетание вещей. Черное боди достаточно женственный и даже вызывающий. И даже эта воздушная оборка на горловине и на рукаве не смягчает восприятия, а наоборот – добавляет жесткости, ассоциация с жесткими крыльями, к примеру, ночной бабочки.

Поэтому выбирая такой наряд нужно помнить, что воспринимать тебя будут с определенным подтекстом. Открытое плечо в тренде прошлого сезона именно в варианте с одним длинным рукавом. Я очень осторожно подхожу к выбору таких вещей, с учетом погодных условий. Но в то же время это достаточно интересный вариант», – высказалась эксперт.