Наряды в духе 30-х, стразы и перья: модные вечерние платья нового сезона

Платья в пол, пиджаки в стразах, блузы с перьями и босоножки на шпильке на долгое время из-за пандемии уступили место в наших гардеробах спортивным костюмам, пижамам и кроссовкам.

Но теперь вечерний дресс-код возвращается. Московская неделя моды это доказала: за семь дней на российских подиумах было замечено множество потрясающих вечерних образов. Рассказываем о лучших из них.

VALENTIN YUDASHKIN

Одним из наиболее «вечерних» оказался показ Валентина Юдашкина. Дизайнер наполнил свою новую коллекцию haute couture роскошными образами разной степени торжественности – от эффектных брючных костюмов, в которых уместно пойти в ресторан или на ужин, до пышных платьев, достойных ковровой дорожки престижного кинофестиваля.

Главным акцентом коллекции Юдашкина стали вечерние платья, созданные по мотивам стиля драгоценностей Bvlgari.