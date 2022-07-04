Наряды в духе 30-х, стразы и перья: модные вечерние платья нового сезона

Платья в пол, пиджаки в стразах, блузы с перьями и босоножки на шпильке на долгое время из-за пандемии уступили место в наших гардеробах спортивным костюмам, пижамам и кроссовкам.
Но теперь вечерний дресс-код возвращается. Московская неделя моды это доказала: за семь дней на российских подиумах было замечено множество потрясающих вечерних образов. Рассказываем о лучших из них.
VALENTIN YUDASHKIN
Одним из наиболее «вечерних» оказался показ Валентина Юдашкина. Дизайнер наполнил свою новую коллекцию haute couture роскошными образами разной степени торжественности – от эффектных брючных костюмов, в которых уместно пойти в ресторан или на ужин, до пышных платьев, достойных ковровой дорожки престижного кинофестиваля.
Главным акцентом коллекции Юдашкина стали вечерние платья, созданные по мотивам стиля драгоценностей Bvlgari.
Фото: предоставлено организаторами
Julia Dalakian
Юлия Далакян представила на подиуме вечерние наряды в духе 30-х годов. Облегающие силуэты, длина в пол, «многоэтажные» оборки, перья и прозрачные ткани – очень женственно и роскошно.
Фото: предоставлено организаторами
ESTER ABNER
В коллекции этого бренда – множество отличных вариантов для любых торжественных поводов. Эстер сделала ставки на благородные оттенки драгоценных камней, а для создания эффекта невесомости использовала шифон, атлас, перья и боа.
Фото: предоставлено организаторами
CHAPURIN
На примере коллекции Игоря Чапурина haute couture «Антология», представленной на ВДНХ в рамках Московской недели моды, легко убедиться, что вечерний наряд – это не обязательно что-то классическое.
Дизайнер предлагает асимметричные силуэты взамен традиционных, а привычную для вечернего дресс-кода длину в пол заменяет дерзким мини. Наряды из коллекции практически полностью создавались вручную и представлены в единственном экземпляре.
Фото: предоставлено организаторами
BÜRO UNIQUE x Gala Borzova
Невесомые прозрачные ткани никогда не теряют актуальности, символизируя нежность и женственность. Именно они оказываются в центре внимания на показе BÜRO UNIQUE x Gala Borzova весна-лето 2023. Сексуальность – но без агрессивности.
Фото: предоставлено организаторами
SOL ANGELANN
Блеск делает практически любую вещь элементом вечернего гардероба. Да и для торжеств уместны далеко не только платья. Ультрамодны сейчас короткие топы в компании с брюками, к примеру, – менее очевидный вариант. Кстати, именно инкрустированные кристаллами наряды стали фирменным знаком бренда, пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
Фото: предоставлено организаторами
Alena Nega
Кружево и невесомые ткани способны придать торжественность любому наряду. Alena Nega использует в своей коллекции эти приемы, а в цветовой палитре чередует пастельные оттенки с модным лавандовым и глубоким винным.
Фото: предоставлено организаторами
Slava Zaitsev
У Славы Зайцева, как всегда, на подиуме царила роскошь. Вечерних нарядов в новой коллекции «Ноктюрн» множество: дизайнер начал со сравнительно лаконичных коктейльных платьев, а завершил шоу торжественными образами в лучших традициях своего модного дома.
Восточные мотивы, настоящие цветущие сады на пышных юбках, атлас, парча, золото, перья и стразы, элегантные перчатки до локтя и шляпки всех мастей – примерно так видит вечернюю моду сезона модельер.
Фото: предоставлено организаторами