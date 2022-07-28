Надежда Михалкова: как прославилась в шесть лет, вышла замуж по грузинскому обычаю, дважды стала мамой

Младшая дочка Никиты Михалкова пошла по отцовским стопам и стали не только актрисой, но и режиссером. Наверное, по-другому и быть не могло: потомки звезды являются выдающимися деятелями культуры и искусства. Поэтому неудивительно, что первая слава к Михалковой-младшей пришла в шесть лет. Как это произошло и что было дальше - читайте в нашем материале.
Надежда Михалкова: семья, братья и сестры, детство
Надежда Михалкова родилась 27 сентября 1986 года в знаменитой семье Михалковых. Ее отец – актер и кинорежиссер Никита Михалков, дед – писатель Сергей Михалков, который является автором знаменитого детского произведения «Дядя Степа», а также гимнов СССР и России. Бабушка — поэтесса Наталья Кончаловская. Прадед – живописец Петр Кончаловский, а прапрадед – знаменитый художник Василий Суриков. Мать – Татьяна Михалкова, девичья фамилия – Соловьева, модель.
Надежда – младшая в семье. У нее есть сестра Анна и брат Артем, а также единокровный брат от первого брака папы, Степан.
С детства по примеру родственников девочка мечтала стать актрисой. Атмосфера вокруг располагала. И уже в 6 лет маленькая дочка Михалкова сыграла в кино – в картине «Анна от 6 до 18», снятой отцом.
Маленькая Надежда Михалкова в фильме «Анна от 6 до 18». Кадр из фильма
После школы в театральный вуз Надежда учиться не пошла – все необходимые знания дал ей отец. Поэтому отправилась осваивать профессию журналиста в МГИМО.
Надежда Михалкова: кино
После кинодебюта в шесть лет карьера Нади Михалковой как актрисы пошла вверх. Известность пришла к ней в восьмилетнем возрасте, когда девочка снялась в отцовском фильме «Утомленные солнцем», сыграв роль дочери комдива Котова. Фильм получил премию «Оскар», Надя ездила на церемонию вручения кинонаграды в США вместе с отцом.
Надя Михалкова в фильме "Утомленные солнцем". Кадр из фильма
Через четыре года Надежда сыграла в «Сибирском цирюльнике». А в 1999 году исполнила роль близняшек в семейной комедии «Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна. Картина получила спецприз жюри на «Кинотавре». После чего Михалкова-младшая сделала 10-летний перерыв в карьере.
В 2008 году Михалкова сыграла подросшую Надю Котову с «Утомленных солнцем-2». Лента «Предстояние» вышла на экраны в 2010 году, а через год – «Цитадель».
Надежда Михалкова. Кадр из фильма «Утомленные солнцем-2. Цитадель»
В 2012 году на экранах с участием Надежды Михалковой появилась картина «Любовь с акцентом». А в следующем году младшая наследница кинодеятеля сыграла в сериале «Сын отца народов», где сыграла дочь Сталина.
Следующей работой Михалковой-младшей стала биография «Людмила Гурченко», в ней она воплотила на экране мать звезды. В 2017 году фильмографию актрисы пополнила драма «Заложники», Надежда появилась в небольшом эпизоде. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, а на «Кинотавре» взяла 2 премии.
Знаковой для успеха Михалковой стала роль в драме «Лед-2». Она воплотила на экране сотрудницу службы опеки, эмпатичную неравнодушную женщину, помогшую герою в усыновлении малыша. В том же 2020 году на экраны вышли фильм «Гудбай, Америка!» и комедия «Беспринципные».
Надежда Михалкова в фильме "Лед-2". Кадр из фильма
В 2021 году с участием Михалковой на экраны вышла драма «Батя». Проект получился успешным и прибыльным, поэтому ведется работа по его продолжению. Надежда сыграла в нем жену главного героя.
Надежда Михалкова: телевидение
На телевидении вышло несколько проектов с участием младшей дочки Михалкова. В 2015 году Надежда стала ведущей шоу «Правила стиля» на Disney. Это программа о моде, трендах и советах.
В 2021 году Михалкова приняла участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Партнером актрисы стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин.
Надежда Михалкова в шоу "Ледниковый период". Кадр из шоу
Надежда Михалкова: другие проекты
После вуза Михалкова увлеклась продюсированием. В списке ее картин – «Скажи Лео», «Машинист», «Бездельники». В 2016 году Михалкова-младшая дебютировала как режиссер – сериал «Чурросы» вышла на экраны с участием старшей сестры Надежды, Анны, и ее двоих сыновей.
Следующей работой стал молодежный триллер «Проигранное место». А через два года – короткометражный фильм One Mango, Please, за которую получила высокую награду – «Золотого орла».
Надежда Михалкова на сцене театра. Фото: Global Look Press
Кроме киноиндустрии, Надежда состоялась как театральная актриса. На сцене «Другого театра» она сыграла в пьесе «Утиная охота».
Пробовала Надежда Михалкова себя в роли дизайнера, у нее проходил показ модной одежды под маркой «Надин». Сама Надежда Михалкова обладает модельными параметрами: ее рост 175 см, а вес - 55 кг.
Надежда Михалкова: личная жизнь
Надежда была замужем один раз. Ее мужем, теперь уже бывшим, был режиссер Резо Гигинеишвили. Познакомилась пара в Грузии, мужчина еще был женат, но после встречи с Надеждой развелся. Свадьба звезд состоялась в 2010 году, а через год они повенчались в старинном монастыре Бодбе в Грузии.
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили. Фото: Global Look Press
В 2011 году Надежда впервые стала мамой. У нее родилась дочка, которую назвали Ниной. Через два года на свет появился сын Иван. Причем, оба ребенка родились в один день – 21 мая.
Надежда Михалкова с дочкой и сыном. Фото: соцсети
Но семья оказалась некрепкой – слухи о разрыве пары вскоре стали просачиваться в прессу. И в 2017 году Надежда подала на развод. С бывшим мужем они сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают детей. Михалкова пока не встретила возлюбленного и в настоящий момент свободна.
Надежда Михалкова сегодня
В 2022 году Надежда Михалкова продолжила карьеру режиссера и актрисы. Она сняла сериал для онлайн-кинотеатра «Номинация», в котором исполнила с сестрой Анной главные роли. Еще один проект с участием младшей Михалковой – комедия «Артек. Большое путешествие».