Надежда Михалкова: как прославилась в шесть лет, вышла замуж по грузинскому обычаю, дважды стала мамой

Младшая дочка Никиты Михалкова пошла по отцовским стопам и стали не только актрисой, но и режиссером. Наверное, по-другому и быть не могло: потомки звезды являются выдающимися деятелями культуры и искусства. Поэтому неудивительно, что первая слава к Михалковой-младшей пришла в шесть лет. Как это произошло и что было дальше - читайте в нашем материале.

Надежда Михалкова: семья, братья и сестры, детство

Надежда Михалкова родилась 27 сентября 1986 года в знаменитой семье Михалковых. Ее отец – актер и кинорежиссер Никита Михалков, дед – писатель Сергей Михалков, который является автором знаменитого детского произведения «Дядя Степа», а также гимнов СССР и России. Бабушка — поэтесса Наталья Кончаловская. Прадед – живописец Петр Кончаловский, а прапрадед – знаменитый художник Василий Суриков. Мать – Татьяна Михалкова, девичья фамилия – Соловьева, модель.

Надежда – младшая в семье. У нее есть сестра Анна и брат Артем, а также единокровный брат от первого брака папы, Степан.

С детства по примеру родственников девочка мечтала стать актрисой. Атмосфера вокруг располагала. И уже в 6 лет маленькая дочка Михалкова сыграла в кино – в картине «Анна от 6 до 18», снятой отцом.