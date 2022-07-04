«На любой вкус, цвет, возраст и фигуру»: топ-5 трендовых шорт от стилиста «Модного приговора»

«Собрала для вас актуальную подборку шорт на лето-2022, которые подойдут на любой вкус, цвет, возраст и фигуру», — сообщила Ольга Соколенко своим подписчикам в микроблоге. Фэшн-блогерша является штатным стилистом «Модного приговора» и часто помогает подписчикам в составлении актуального гардероба. С наступлением жары ее советы как нельзя кстати, поэтому приводим ее рекомендации на нашем сайте.

В топ-5 трендовых шорт этого лета входят джинсовые, костюмные, льняные, трикотажные и шорты-боксеры. Если с первыми четырьмя все понятно, то пятые для многих являются чем-то оригинальным. Так оно и есть, поскольку шорты-боксеры — это тренд очень свежий.

«Те самые шорты-трусы, которые кто-то не понимает и не принимает, а кто-то обожает и активно носит! Добавлять этот тренд или нет в свой гардероб — только ваше дело. Но если надумаете, знайте, что стилизовать их можно не только с майками и футболками, но и с красивыми блузами и жакетами», — посоветовала стилист.

Кстати, в таких шортах уже были замечены Клава Кока и Ольга Бузова — звездные модницы, которые первыми спешат внедрять в свой гардероб тренды.