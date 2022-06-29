Модно и элегантно: Валерия в белом платье-рубашке и сандалиях в стиле Birkenstock пришла на показ

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не так давно отметила свое 54-летие, но не перестает радовать поклонников новыми песнями и образами.

Певица часто снимается в телевизионных шоу. Она обладает стройной фигурой, поэтому позволяет себе носить короткие платья. А на прогулках с внучкой Селин звезда порой щеголяет в джинсах.