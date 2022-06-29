Модно и элегантно: Валерия в белом платье-рубашке и сандалиях в стиле Birkenstock пришла на показ

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она не так давно отметила свое 54-летие, но не перестает радовать поклонников новыми песнями и образами.
Певица часто снимается в телевизионных шоу. Она обладает стройной фигурой, поэтому позволяет себе носить короткие платья. А на прогулках с внучкой Селин звезда порой щеголяет в джинсах.
А этим летом Валерия — частая гостья на светских раутах. На днях в черном платье он посетила показ Валентина Юдашкина.
А на показе Ester Abner в парке «Зарядье» артистка решила щегольнуть в белом платье-рубашке с акцентом на талии. Лук дополнили сандалии в тон на тракторной подошве. Звезду сопровождал муж Иосиф Пригожин.
Валерия. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Многие восхитились ее летним нарядом. Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Летний модный образ в белом монохроме очень идет блондинке Валерии. Белый цвет летом в лидерах, сместив черный. Образ в модной тенденции минимализма. Платья-рубашки в весенне-летнем сезоне – 2022 в модных фаворитах, особенно с акцентом на талии.
Модного градуса платью добавляет модный контраст объемного женственного низа «инь» и лаконичного верха «ян». Этот контраст делает образ более эффектным и интересным. Объем юбки гармонично поддержан модными этим летом сандалями в стиле Birkenstock на объемной тракторной подошве.
А лаконичный верх в гармонии с прической. Часы объединили в себе контраст объема и лаконичной классики. Так что образ получился модным, стильным и, одновременно элегантным», — высказалась эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro