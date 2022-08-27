«Модницы носят джинсовые сарафаны»: Мишель Серова покрасовалась в дениме на голое тело

Джинсовые сарафаны актуальны всегда. Об этом заявил эксперт сайта Teleprogramma.pro, концептмейкер Александр Осипов. Причем, не имеет значение ни длина, ни цвет.
«Многообразие денима позволит любой девушке найти актуальную и подходящую именно ей модель. Хотя для лета, конечно, удобнее отдать предпочтение более коротким и светлым вариантам, так как джинса достаточно тяжелая ткань и в черном сарафане до пят будет не комфортно», - сказал Осипов.
Накануне в сарафане из денима покрасовалась перед фанатами Мишель Серова. Артистка надела его на голое тело. Такой вариант, по мнению Александра Осипова, не является антитрендом, но выглядит скучно.
«Сейчас модницы носят джинсовые сарафаны с футболками, кроп-топами, очень интересно и ново смотрится сочетание с топами-бра. Неиспорченны варианты с блузками под низ и жилетками сверху. На более холодное время года лучше выбрать сарафан оверсайз и надевать под низ свитшоты, худи и даже толстовки», - отметил Осипов.
Мишель Серова. Фото: соцсети
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Справка Teleprogramma.pro
Александр Осипов – концептмейкер. Много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: личный архив