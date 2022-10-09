«Модница недели» в «Звездах в Африке»: почему Бузова и Галустян выглядят так, словно ведут два разных шоу

На этот раз «Модница недели» решила оценить пару самых ярких ведущих на телевидении – Ольгу Бузову и Михаила Галустяна. Каждое воскресенье на телеканале ТНТ телезрители видят этот прекрасный тандем в реалити-шоу «Звезды в Африке».
Модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Карина Гурина оценила наряды Ольги Бузовой и Михаила Галустяна. Смотрится ли этот тандем гармонично?
Образ первый: этнические принты и восточные зонтики
Анализируя эти образы Ольги Бузовой и Михаила Галустяна, дизайнер Карина Гурина указала на аксессуары, разрушившие гармонию.
Михаил Галустян и Ольга Бузова в «Звездах в Африке». Фото: ТНТ
«Этот образ вышел, скорее, удачным. Интересный комплект на Ольге Бузовой привлекает внимание, в первую очередь, и демонстрирует достоинства фигуры телеведущей. С одной стороны, эти почти этнические принты, которые частично отсылают к африканскому традиционному костюму, и очень гармонично смотрятся на фоне пейзажа.
С другой стороны, восточные зонтики для защиты от солнца эту гармонию разрушают. Однако, друг с другом ведущие смотрятся удачно, так что, стилисты проекта вполне заслужили 7 баллов».
Образ второй: он в «леопарде», она – в коктейльном
Этот парный выход Ольги Бузовой и Михаила Галустяна дизайнер Карина Гурина сочла провальным.
Михаил Галустян и Ольга Бузова в «Звездах в Африке». Фото: ТНТ
«Очень радует глаз сочетание рубашки с леопардовым принтом Михаила Галустяна с мандариновым оттенком платья Ольги Бузовой, который ей очень к лицу. Так что, в отношении цветов картинка складывается гармоничная.
Но в целом, это, скорее, провал, потому что коктейльное платье, каблуки и вьющиеся локоны, как мне кажется, не совсем уместно смотрятся на фоне дикой природы, следовало подобрать что-то более расслабленное. То же самое могу сказать и о брюках Михаила Галустяна, которые следовало бы заменить на джинсы или чем-то, что выполнено из менее официальной ткани, например, льняными и желательно не черного цвета, чтобы не нарушать яркой телевизионной картинки. 5 баллов».
Образ третий: милитари вместо сафари
Рассматривая эти снимки, Карина Гурина отметила, что Ольга Бузова и Михаил Галустян выглядят так, словно ведут разные передачи.
Михаил Галустян и Ольга Бузова в «Звездах в Африке». Фото: ТНТ
«Третий образ также получился не самым удачным, хотя и лучше предыдущего. На этот раз к Ольге Бузовой вопросов нет – образ вполне соответствует атмосфере и идет телеведущей.
А вот с Михаилом Галустяном следовало поработать лучше. По всей видимости, стилисты хотели добиться стиля сафари, а поучился не вполне уместный в этой ситуации милитари. По цветам ведущие, возможно, и создают гармоничный тандем, а вот по стилистике - будто ведут два разных шоу. 6 баллов».
Подводим итоги
Первую ступень нашего модного пьедестала почета занимает первый из представленных парой образов. По мнению Карины Гуриной, уместнее всего Ольга Бузова и Михаил Галустян смотрятся в нарядах с этническим принтом.
На втором месте Ольга Бузова и Михаил Галустян в образах в стиле милитари. И третье место у парного выхода под номером два.
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Карина Гурина. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Карина Гурина – дизайнер и телеведущая, в настоящее время занимается разработкой собственной коллекции одежды.