«Модница недели» в «Звездах в Африке»: почему Бузова и Галустян выглядят так, словно ведут два разных шоу

На этот раз «Модница недели» решила оценить пару самых ярких ведущих на телевидении – Ольгу Бузову и Михаила Галустяна. Каждое воскресенье на телеканале ТНТ телезрители видят этот прекрасный тандем в реалити-шоу «Звезды в Африке».

Модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Карина Гурина оценила наряды Ольги Бузовой и Михаила Галустяна. Смотрится ли этот тандем гармонично?

Образ первый: этнические принты и восточные зонтики

Анализируя эти образы Ольги Бузовой и Михаила Галустяна, дизайнер Карина Гурина указала на аксессуары, разрушившие гармонию.