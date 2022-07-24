«Модница недели» в отпуске: почему стилист назвала образ Анфисы Чеховой самым провальным, а Ольги Орловой – идеальным

Если ваш отпуск еще впереди, советуем внимательно присмотреться к нарядам участниц нашей сегодняшней модной битвы и изучить мнения о них модного эксперта Teleprogramma.pro Нади Ивановой. Некоторые образы рекомендуется повторять!
Анна Нетребко: в стиле Dolce Vita
Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко с недавних пор проводит время исключительно в Европе. В Вене у нее есть шикарная квартира. Но, как говорится, не Австрией единой. Этот яркий образ Анна Нетребко продемонстрировала во время поездки в Верону.
Анна Нетребко в Вероне. Фото: соцсети
«Чувствуется, что образ подбирался очень тщательно. Выверенная цветовая гамма и тщательно подобраны аксессуары (серьги и очки). Получился образ в стиле Dolce Vita, в нем Анна больше похожа на знойную итальянку.
Идеальный стиль для летних прогулок. И все же, я ставлю Анне 8 баллов. 2 балла списываю за неактуальность образа, в соответствии с модными трендами он опоздал лет на 10. Но если вы небольшой приверженец горячих хитов моды, то вполне можно можете использовать этот пример».
Ольга Орлова: городская прогулка
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова для отпуска этим летом выбрала фешенебельный Лазурный берег. Во время отдыха в Сен-Тропе звезда продемонстрировала несколько нарядов бренда Оксаны Лаврентьевой. Вот один из них.
Ольга Орлова в Сен-Тропе. Фото: соцсети
«Образ Ольги Орловой идеален для летних городских прогулок. Он стилен, актуален и комфортен. Легкое платье модной цветовой расцветки будет актуально смотреться на улицах Рима и Мадрида. Его фасон комфортен в самые жаркие часы, благодаря свободной форме.
Аксессуары нюдовых оттенков очень деликатно вписались в образ. Убранные в прическу волосы добавили элегантности. Ставлю 10 балов. Для меня это самый стильный и актуальный образ из всех».
Наталья Подольская: акцент в стиле пэчворк
Певица Наталья Подольская этим летом позволила себе не только отдых с семьей, но и от семьи. По столице Италии Риму она прохаживалась без мужа и сыновей. И правильно!
Наталья Подольская в Риме. Фото: соцсети
«Тоже неплохой образ для активного отдыха. Укороченный топ, стильный жилет и льняные свободные брюки идеальны для городских прогулок. Нравится, что в монотонный комплект Наталья добавила яркий акцент в виде жилета в стиле пэчворк. Смотрится сочно.
Единственное, я бы сменила миниатюрную кожаную сумочку на металлической цепочке, на сумку-корзинку из лозы. Так бы образ смотрелся более целостно, создавая эстетику бохо-стиля 70-х. Наталье 9 баллов».
Анфиса Чехова: в стиле нью-лук
Актриса и телеведущая Анфиса Чехова – самая отдыхающая звезда из нашей подборки. Она позволила себе провести не один месяц на Бали. К счастью, Анфиса прогуливалась по острову не только в бикини.
Анфиса Чехова на Бали. Фото: соцсети
«Для меня образ Анфисы самый не проработанный. Все элементы образа тяжело вяжутся между собой. Платье в стиле Нью-лук само по себе не плохое, прекрасно подходит для лета. Но накинутая поверх белая рубашка явно с ним «спорит», создает неряшливый вид.
Такое платье не терпит подобных «дуэтов». Обувь тоже по цвету не вписывается в общий концепт, на фоне яркого платья и белоснежной рубашки смотрится грязной. Очки тоже слишком «спортивны» для данного романтичного образа. Я бы их заменила на очки в стиле 50-х: формой лисьих глаз в широкой белой оправе. Ставлю 4 балла - и только за платье и его апельсиновый цвет».
Кети Топурия: слишком торжественно
Певица Кети Топурия решила не разглашать, где провела отпуск. Поклонники подозревают, что это либо Турция, либо ее родная Грузия. Но главное здесь все-таки не геотег, а вот это шикарное платье Кети.
Кети Топурия в алом платье. Фото: соцсети
«По мне, такое платье слишком торжественно для летних прогулок. Даже для легких летних вечеринок платье слишком «сложное»: насыщенный красный цвет, активный асимметричный подол и слишком выразительный декор (волан).
Мне кажется, такое платье хорошо будет смотреться на закрытых светских мероприятиях, но не на веселых летних пати. Хотя, само платье прекрасно. ставлю 7 баллов».
Подводим итоги
Первую ступень нашего модного пьедестала сегодня занимает ведущая «Дома-2» Ольга Орлова, в платье бренда Оксаны Лаврентьевой, щеголявшая в один из вечеров в Сен-Тропе. На второй - Наталья Подольская в наряде в бохо-стиле, вышедшая на прогулку по Риму. Третье место у оперной дивы Анны Нетребко в наряде знойной итальянки достопримечательности Вероны.
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Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.