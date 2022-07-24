«Модница недели» в отпуске: почему стилист назвала образ Анфисы Чеховой самым провальным, а Ольги Орловой – идеальным

Если ваш отпуск еще впереди, советуем внимательно присмотреться к нарядам участниц нашей сегодняшней модной битвы и изучить мнения о них модного эксперта Teleprogramma.pro Нади Ивановой. Некоторые образы рекомендуется повторять!

Анна Нетребко: в стиле Dolce Vita

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко с недавних пор проводит время исключительно в Европе. В Вене у нее есть шикарная квартира. Но, как говорится, не Австрией единой. Этот яркий образ Анна Нетребко продемонстрировала во время поездки в Верону.