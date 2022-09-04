«Модница недели» среди звездных мам с детьми: Собчак оделась в «бабский» сарафан, а Бородина эффектна даже в спортивном костюме

Под модным прицелом сегодня – известные мамы и их наследники. Себя звездные красотки наряжать научились знатно. А своих детей? Оценил образы мамочек и их дочек и сыновей модный эксперт Teleprogramma.pro концептмейкер Александр Осипов.

«Звездные мамы знают, как важно не только следить за собственным имиджем, но и заботиться о презентабельном виде любимых детей, - сразу же отметил Александр Осипов. - Одна оплошность с неудачным выбором наряда для ребенка, и их быстро обвинят в отсутствии вкуса. Именно поэтому к каждой своей фотосессии селебрити готовятся очень тщательно, но бывает и по-другому. О том, кто заработал статус самой модной мамы и самого стильного ребенка, читайте ниже».

Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина – большая модница. Для нее важно выглядеть стильно и красиво. Эту же хорошую привычку она прививает двум своим дочерям Марусе и Теоне. Спойлер - высшая оценка нашего модного эксперта досталась именно ей.