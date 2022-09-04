«Модница недели» среди звездных мам с детьми: Собчак оделась в «бабский» сарафан, а Бородина эффектна даже в спортивном костюме

Под модным прицелом сегодня – известные мамы и их наследники. Себя звездные красотки наряжать научились знатно. А своих детей? Оценил образы мамочек и их дочек и сыновей модный эксперт Teleprogramma.pro концептмейкер Александр Осипов.
«Звездные мамы знают, как важно не только следить за собственным имиджем, но и заботиться о презентабельном виде любимых детей, - сразу же отметил Александр Осипов. - Одна оплошность с неудачным выбором наряда для ребенка, и их быстро обвинят в отсутствии вкуса.
Именно поэтому к каждой своей фотосессии селебрити готовятся очень тщательно, но бывает и по-другому. О том, кто заработал статус самой модной мамы и самого стильного ребенка, читайте ниже».
Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина – большая модница. Для нее важно выглядеть стильно и красиво. Эту же хорошую привычку она прививает двум своим дочерям Марусе и Теоне. Спойлер - высшая оценка нашего модного эксперта досталась именно ей.
Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной. Фото: соцсети
«Ведущую «Дома-2» Ксению Бородину трудно обвинить в отсутствии хорошего вкуса. Она умеет выглядеть эффектно не только в роскошном красном платье, но и в обычном спортивном костюме. Звездная мама внимательно следит за имиджем двух любимых дочерей – Маруси и Теоны, которые блистают стильными нарядами рядом с заботливой родительницей.
На этот раз Бородина отказалась от сложного образа, выбрав удобный стиль кэжуал. Спортивный костюм шоколадного оттенка с легким узором, белая футболка оверсайз от Гуччи, удобные кеды на ногах и минимум макияжа − в таком виде Ксюша выглядит простовато, но с претензией на хороший стиль.
Маруся и Теона облачены в спортивные костюмы, как и мама, но более ярких расцветок. Серые штаны, объемные свитшоты и фирменные кроссовки − в облике девочек все отлично. 10 баллов».
Мария Горбань с дочкой Стефанией
Актриса, экранная жена Дмитрия Нагиева, Мария Горбань часто демонстрирует модные наряды. Но как выясняется, преуспела она в образах только для себя. Что касается дочери, то звездной маме пока только предстоит научиться наряжать Стефанию.
Мария Горбань с дочкой Стефанией. Фото: соцсети
«Когда-то давно Мария Горбань решилась на резкую смену имиджа, превратившись из скромной шатенки в эффектную блондинку. Помимо этого, актриса изменила свой стиль, став более дерзкой и откровенной, но нельзя не заметить, что звезда драмы «Я лечу» умеет положительно удивлять.
Для милого фото с дочкой Мария облачилась в ярко-красный костюм. Такой спелый и сочный цвет идет далеко не всем блондинкам, но Горбань смотрится в наряде просто отлично. Под жакет она надела правильную блузку на несколько тонов темнее «верха», не забыла подчеркнуть линию талии широким поясом и отдала предпочтение юбке-миди. Свой имидж Мария завершила эффектным начесом и аккуратным украшением. В выбранном облике Горбань выглядит очень ярко и роскошно, чего не скажешь о восьмилетней Стефании.
К сожалению, светлокожей и светловолосой девочке не сильно идет костюм светло-бежевого цвета. Можно сказать, что Стеша просто слилась с нарядом. Светлая шапочка на голове ребенка выглядит очень мило, но опять же мама не угадала с цветом. Такой милой девочке подошли бы голубые, синие или розовые тона, но никак не столь непонятный и сложный оттенок. Ну как так, Мария? 7 баллов».
Ксения Собчак с сыном Платоном
Журналистка и светская львица Ксения Собчак позиционирует себя, как икону стиля. Но что выясняется? Свои способности звезда слишком преувеличила. Отдыхая с сыном Платоном за границей, Ксения Собчак одевалась слишком незамысловато для человека ее уровня возможностей.
Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети
«Видно, что Ксения Собчак не сильно заморачивалась по поводу нарядов для себя и Платона. Ведущая облачилась в однотонный длинный сарафан с воланами по низу и вырезом «кармен».
Этот наряд смотрится на Ксении как-то нелепо, поскольку такой строгой даме не идет романтический образ. Платон позирует перед аудиторией в простой желтой футболке и цветастых шортах. Для маленького мальчика самый адекватный стиль, кстати, без всяких жилетов и бабочек на шее.
Глядя на этот снимок, можно подумать, что на нем изображена очень простая и обычная семья, и никаких там звезд. С одной стороны, это здорово, но с другой, если бы Собчак предстала перед нами в своем привычном стиле, а не в «бабском» сарафане, можно было поставить и десять баллов. А пока только - 5 баллов».
Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла занимает ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. И сама одевается стильно и дочек умеет нарядить под стать себе. На втором – актриса Мария Горбань, преуспевшая с нарядом для себя и промахнувшаяся с вещами для дочери. И на третьем месте журналистка и светская львица Ксения Собчак. Она и со своим образом прогадала и сына нарядила простовато.
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Александр Осипов. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Александр Осипов– концептмейкер, уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора, Александр успел поработать с известными мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.