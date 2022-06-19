«Модница недели» среди звезд-пышек: почему стилист назвала образ Нетребко странным и за что похвалила Скулкину

«Это хороший пример, когда девушка понимает, что ее фигура чуть-чуть больше, чем XXS, но при этом ее это нисколько не смущает, и она это деликатно умеет нюансы корректировать. За счет чего? За счет свободных брюк. То есть, когда мы выбираем брюки чуть больше своего размера, создается впечатление нашей стройности. Кажется, как будто брюки нам велики, а значит, фигура - стройнее. Сразу рекомендация для девушек с полными фигурами – не выбирайте брюки скинни, а выбирайте «бойфренды», как у Ирины. Ирина подчеркнула талию, что очень хорошо. Многие девушки с формами стесняются или считают неуместным подчеркивать талию. Я считаю, наоборот, если вы хотите выглядеть стройнее, талию надо проакцентировать. Сверху накинут джемпер, который имеет строгий силуэт и тоже фигуру делает более собранной. Четкая линия плеч, лацканы корректируют формы. Аксессуары – большая сумка. Если фигура весомая – подбирайте объемные аксессуары. Крупная девушка с маленьким клатчем смотрится несуразно. Образ Ирины Пеговой мне нравится и по коррекции, и по стилю, но до десятки немного недотягивает. 9 баллов».