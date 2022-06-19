«Модница недели» среди звезд-пышек: почему стилист назвала образ Нетребко странным и за что похвалила Скулкину

В модной битве сегодня сошлись звезды, чьи формы принято называть женственными и пышными. Стилист и культуролог моды Надя Иванова оценила наряды знаменитостей по двум параметрам – стиль и коррекция фигуры.
Надежда Ангарская
Внимание! Этот образ звезды КВН, певицы и актрисы Надежды Ангарской лучше не повторять. В нем масса ошибок, которые сделали Ангарскую визуально больше, чем она есть на самом деле.
Надежда Ангарская. Фото: соцсети
«Могу поставить плюс Надежде за смелость – яркое цветовое решение, молодежные аксессуары и вообще видно, что девушка позитивная, любит жизнь. Мне такие люди по духу. Что касается стиля и коррекции фигуры. Этот образ фигуру никаким образом не корректирует из-за нарушения пропорций и слишком прилегающих форм костюма и опущенной талии. Сумка на животе еще больше подчеркивает его. Подол туники режет бедра и расширяет их, юбка сужается книзу и тоже расширяет бедра. Массивная обувь утяжеляет фигуру. С точки зрения коррекции я вообще не могу поставить балл. Мне кажется, Надежда к этому и не стремилась. Необходимы другие пропорции костюма, нужно подчеркивать талию, юбку расширять и удлинять, можно укоротить рукав джемпера. Зато стиль позитивный, веселый, летний. Поэтому 5 баллов».
Анна Нетребко
Стиль оперной дивы Анны Нетребко всегда вызывал вопросы у профессионалов. Вот и на этот раз наряд певицы был назван весьма странным.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
«С точки зрения коррекции фигуры, платье хорошо. Тонкая льняная ткань А-образного силуэта, которая дает очень легкую пластику движения и скрывает размеры Анны Нетребко. За пропорции платья я могу Анну похвалить, а остальное все очень и очень странно. Клетчатый орнамент платья, скорее, соотносится со стилем кэжуал или мужских рабочих рубах. При этом - кружевные перчатки, эпатажная меховая сумка, бант в волосах, белые босоножки, белый ворот – все аксессуары просто из разных опер. За коррекцию 8 баллов, за стиль – 2, итого среднеарифметическое – 5 баллов».
Ирина Пегова
Любимая миллионами поклонников актриса Ирина Пегова в обычной жизни одевается совсем не звездно, но очень умело. Она – образец того, как нужно правильно корректировать неидеальные формы.
Ирина Пегова. Фото: соцсети
«Это хороший пример, когда девушка понимает, что ее фигура чуть-чуть больше, чем XXS, но при этом ее это нисколько не смущает, и она это деликатно умеет нюансы корректировать. За счет чего? За счет свободных брюк. То есть, когда мы выбираем брюки чуть больше своего размера, создается впечатление нашей стройности. Кажется, как будто брюки нам велики, а значит, фигура - стройнее. Сразу рекомендация для девушек с полными фигурами – не выбирайте брюки скинни, а выбирайте «бойфренды», как у Ирины. Ирина подчеркнула талию, что очень хорошо. Многие девушки с формами стесняются или считают неуместным подчеркивать талию. Я считаю, наоборот, если вы хотите выглядеть стройнее, талию надо проакцентировать. Сверху накинут джемпер, который имеет строгий силуэт и тоже фигуру делает более собранной. Четкая линия плеч, лацканы корректируют формы. Аксессуары – большая сумка. Если фигура весомая – подбирайте объемные аксессуары. Крупная девушка с маленьким клатчем смотрится несуразно. Образ Ирины Пеговой мне нравится и по коррекции, и по стилю, но до десятки немного недотягивает. 9 баллов».
Анна Семенович
Певица Анна Семенович гордится своими формами, но при этом весьма умело драпирует их, чтобы быть еще соблазнительнее.
Анна Семенович. Фото: соцсети
«Платье легкой пластики с завышенной талией скрывает объем живота и бедер. Правильная длина подола. С точки зрения пропорций все хорошо. Единственное, чего не хватает, это аксессуаров. Это могла быть какая-нибудь сумочка через плечо, браслеты или колье, собранная прическа. Образ скучноват. 7 баллов».
Екатерина Скулкина
Звезда КВН, актриса и телеведущая Екатерина Скулкина всю жизнь борется с лишним весом. За годы жизни с ним она отлично научилась корректировать данные ей от природы нюансы, чтобы казаться стройнее.
Екатерина Скулкина. Фото: соцсети
«Екатерина Скулкина является для меня лидером, потому что это – идеальный пример коррекции довольно массивной фигуры, большого объема. Сдержанная цветовая гамма, правильно подобранный рапорт рисунка – величина орнамента. Он среднего размера. Талия подчеркнута и чуть-чуть выше, чем она есть на самом деле. Таким образом, удлиняются ноги и, соответственно, бедра кажутся меньше. Плюс Екатерина тонко подметила, что необходимо цвет обуви и цвет колгот подбирать в один тон, тогда ноги тоже кажутся длиннее и стройнее. Тонкая пластика ткани создает легкое движение, и фигура кажется стройнее. Здесь мне нравится все. Единственное, что может быть для летнего настроения платье мрачновато, но с точки зрения коррекции, я готова поставить Екатерине 10 баллов».
Подводим итоги
Первое место нашей модной битве занимает Екатерина Скулкина. Второе достается Ирине Пеговой. Замыкает тройку лидеров Анна Семенович, у нее третье место.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.
Стилист Надя Иванова. Фото: личный архив