«Модница недели» среди молодых жен богатых мужчин: почему образ супруги Ивлева оказался скучным и в чем главная ошибка Проскуряковой

На этот раз под нашим модным прицелом оказались молодые жены известных мужчин. Модельер Наз Маер оценил наряды супруг телеведущего Дмитрия Диброва, шеф-повара Константина Ивлева и композитора Игоря Николаева. Образ ни одной из дам не удостоилась высшей оценки профессионала. Каждая умудрилась допустить досадный ляп. И не один.
Полина Диброва: немного промахнулась
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина – модель и победительница конкурсов красоты, она на 29 лет моложе супруга. Полина обожает демонстрировать модные образы в микроблоге и на светских вечеринках. Но не всегда попадает в точку.
Полина Диброва. Фото: соцсети
«Хороший образ, состоящий из базовых и трендовых вещей. К базе стоит отнести шорты-бермуды и рубашку-оверсайз. К трендам - ботфорты. Из плюсов - построение силуэта, из минусов - неудачная эклектика.
Шорты-бермуды - это элемент одежды военной униформы. Сейчас, в современной жизни, уже мало кто помнит или знает об этом, но в данном комплекте воинственность усиливается за счет армейских пуговиц. Все бы ничего, но ботфорты на каблуке выбиваются, они не из этой оперы.
Если бы Полина надела шорты до колена и заменила бы сапоги на ботфорты на плоском ходу или даже на шпильке, то образ заиграл бы. Ну, или хотя бы подобрала другие пуговицы к комплекту. 8 баллов».
Лера Куденкова: трафаретные сочетания
Жена известного шеф-повара и ведущего кулинарного шоу Константина Ивлева Лера Куденкова моложе мужа на восемнадцать лет. Не так давно она подарила ему дочку. Супруг от Леры без ума, а вот нашего эксперта она разочаровала.
Шеф-повар Константин Ивлев и его жена Лера. Фото: соцсети
«Образ из разряда «ничего особенного». Сколько раз за осенний день вы можете увидеть на улице девушек в пальто и кроссовках? Пальто + худи, худи + пиджак, пиджак + кроссовки, кроссовки + пальто. И так по кругу.
Это все трафаретные сочетания, полюбившихся в России стилей спорт-шик и стрит-стайл. Нет нового прочтения, нет каких-то неординарных сочетаний цветов, силуэтов, текстур. Все как у всех. Скучно. 5 баллов».
Юлия Проскурякова
Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова моложе него почти на 23 года. Она строит собственную карьеру и стремится выглядеть стильно. На этот раз Юлия преуспела, допустив лишь один досадный промах.
Юлия Проскурякова. Фото: соцсети
«Юля, как и Лера, добавила элементы спорта в образ, но поиграла с ними. Расслабленный костюм в лимонном цвете, белая сорочка и брендовая круглая сумочка. Конечно, туфли здесь будут лишними, ибо они не несут никакой эклектики. В таком виде только ко двору Елизаветы II отправляться.
Но и кроссовки выглядят неуместно, потому что они слишком массивные. Выстроенная вертикаль рушится, кажется, что девушка совсем невысокого роста. То есть, она или подчеркнула маленький рост или укротила длинные ноги. И то, и другое неправильно с точки зрения визуальной коррекции.
Я бы оставил кроссовки, но выбрал бы менее массивную модель. На платформе, но без тракторной подошвы. 9 баллов».
Подводим итоги
Максимальной оценки модельера Наза Маера не удостоилась ни одна из трех участниц нашего модного баттла. С 9 баллами на верхней ступеньке нашего стильного пьедестала почета разместилась жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова. На втором месте – жена Дмитрия Диброва Полина. На третьем – супруга Константина Ивлева Лера.
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Модельер Наз Маер. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».