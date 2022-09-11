«Модница недели» среди молодых жен богатых мужчин: почему образ супруги Ивлева оказался скучным и в чем главная ошибка Проскуряковой

«Хороший образ, состоящий из базовых и трендовых вещей. К базе стоит отнести шорты-бермуды и рубашку-оверсайз. К трендам - ботфорты. Из плюсов - построение силуэта, из минусов - неудачная эклектика.

Шорты-бермуды - это элемент одежды военной униформы. Сейчас, в современной жизни, уже мало кто помнит или знает об этом, но в данном комплекте воинственность усиливается за счет армейских пуговиц. Все бы ничего, но ботфорты на каблуке выбиваются, они не из этой оперы.

Если бы Полина надела шорты до колена и заменила бы сапоги на ботфорты на плоском ходу или даже на шпильке, то образ заиграл бы. Ну, или хотя бы подобрала другие пуговицы к комплекту. 8 баллов».