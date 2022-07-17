«Модница недели» среди молодых мам: что не так в образе ученицы Градского Гариповой и чем хороша жена Вдовина

Пять молодых звездных мамочек стали на этот раз героинями нашей рубрики. О чудо, многим женщинам удается распределить свое время так, чтобы не всецело не погрузиться в заботы о ребенке, а находить время для себя, любимых. У кого из участниц нашей подборки это получается лучше других, оценил дизайнер Наз Маер.

Лиза Арзамасова

Стаж материнства Лизы Арзамасовой – без малого год. Актриса недавно признавалась, что со временем на себя у нее все очень плохо. Даже на красные дорожки она собирается кое-как, что уж говорить о семейных выходах.