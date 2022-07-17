«Модница недели» среди молодых мам: что не так в образе ученицы Градского Гариповой и чем хороша жена Вдовина

Пять молодых звездных мамочек стали на этот раз героинями нашей рубрики. О чудо, многим женщинам удается распределить свое время так, чтобы не всецело не погрузиться в заботы о ребенке, а находить время для себя, любимых. У кого из участниц нашей подборки это получается лучше других, оценил дизайнер Наз Маер.
Лиза Арзамасова
Стаж материнства Лизы Арзамасовой – без малого год. Актриса недавно признавалась, что со временем на себя у нее все очень плохо. Даже на красные дорожки она собирается кое-как, что уж говорить о семейных выходах.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном Левой. Фото: соцсети
«Лиза Арзамасова выглядит счастливой, и это самое главное, но одета она странно. Понятно, что для перелета никто не будет наряжаться, но ее образ – это «весь сыр в один вареник»: беговые кроссовки, соломенная шляпа, фланелевая рубашка, джинсовая жилетка с трикотажными рукавами – очень странный набор несочетаемых элементов.
К тому же, мне даже не кажется, что в этом наряде комфортно. Будем считать, что половина этих вещей не влезла в багаж и актриса решила просто надеть их на себя. 1 из 10».
Дина Гарипова
Победительница шоу «Голос», воспитанница Александр Градского Дина Гарипова – самая молодая мама среди участниц нашей подборки. Ее сын появился на свет в июне. С вокалом у Дины все великолепно, а вот наряжаться ей еще предстоит научиться.
Дина Гарипова на прогулке с новорожденным сыном. Фото: соцсети
«Дина Гарипова выглядит так, будто никогда и не была знаменитой, ее не отличить от большинства мамочек на детских площадках разных уголков нашей страны.
В этом нет ничего плохого, но и оценивать здесь нечего – внимание Дины направлено только на ребенка, и она надела ничем не примечательное легкое удобное платье. Однако, кроксы лучше оставить для дома, смотрятся они ужасно и на самом деле ничуть не удобнее обычных теннисных кед, которые смотрелись бы более уместно с этим платьем. 2 из 10».
Лера Куденкова
Молодая жена шеф-повара Константина Ивлева Лера Куденкова стала мамой в апреле этого года. Лера всегда была большой модницей и продолжает ею оставаться.
Лера Куденкова на прогулке с дочкой Никой. Фото: соцсети
«Супруга Константина Ивлева Валерия Куденкова, в отличие от предыдущих девушек, не производит впечатления, будто отстала от моды лет на 15.
Неплохой повседневный образ из модного кроп-топа, коротких шорт и рубашки с повседневными кроссовками – что еще нужно дли прогулки с ребенком? Девушка чувствует себя уверенно и демонстрирует, как быстро пришла в форму после родов, что довольно похвально. 7 из 10».
Елена Николаева
Ведущая телеканала «Россия 1», жена бизнесмена Игоря Вдовина Елена Николаева стала мамой Александрика в декабре прошлого года. Блондинка всегда выглядит безупречно, неважно куда она направляется. Елена Николаева – именно та женщина, стилю которой можно смело подражать.
Елена Николаева на прогулке с сыном. Фото: соцсети
«Елена Николаева – лидер нашей подборки. Своим шикарным образом девушка доказывает, что прогулка с коляской не обязательно подразумевает скучные повседневные вещи и кроссовки.
Интересное платье в стиле ретро очень ей к лицу, как и прическа. Приятно, что телеведущая успевает уделять себе время, и ее сын будет с ранних лет наблюдать образец женской элегантности. 10 из 10».
Алена Рапунцель
Ставшая во второй раз мамой в марте этого года экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель – дама с претензией на моду. Но, судя по всему, до звания иконы стиля Алене еще ой как далеко.
Алена Рапунцель на отдыхе с сыном Святославом. Фото: соцсети
«Алена Рапунцель также решила не заморачиваться и гуляет с ребенком в максимально расслабленном, домашнем образе. Кроссовки, черные джинсы, фланелевая рубашка – придраться не к чему, но и глаз не цепляет. 5 из 10».
Подводим итоги
Безоговорочную победу одержала ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева. Она признается самой стильной молодой мамой. На втором месте жена шеф-повар Константина Ивлева Лера Куденкова. Третье место у экс-участницы «Дома-2» Алены Рапунцель.
О нарядах звезд можно почитать и в нашем телеграм-канале «Звездная пыль».
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: личный архив