«Модница недели» среди любовниц Прилучного: за что стилист разнес Мирославу Карпович и чем восхитила Зепюр Брутян

Сегодня мы объявляем баттл трех красавиц-актрис Агаты Муцениеце, Мирославы Карпович и Зепюр Брутян. Что у них общего? Все трое любили, а некоторые еще продолжают это делать, актера Павла Прилучного, звезду сериала «Мажор».
Агата Муцениеце: модно, но скучно
Актрису Агату Муцениеце с Павлом Прилучным связывают порядка восьми лет брака и двое детей. Бывшие муж и жена и сейчас поддерживают теплые отношения. Ради сына и дочери, разумеется.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
«Агата Муцениеце всегда была в курсе модных тенденций. Многоярусные сарафаны длины макси - тренд этого лета. Но черный цвет для лета, на мой взгляд, мрачноват. В моде яркие сочные оттенки. Почему не позволить себе их? Модно, но скучно. 5 баллов».
Мирослава Карпович: сплошной диссонанс
Со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович Павел Прилучный крутил роман. Со стороны казалось, что все серьезно. Прилучный познакомил Карпович с сыном и дочкой, вчетвером они даже ездили на отдых. Все ждали, что пара вот-вот объявит о свадьбе. Но нет…
Мирослава Карпович. Фото: соцсети
«Тот случай, когда образ не складывается в одну приятную глазу картинку. Милое «девочкино» платье стиля «Наивная романтика» светлое, с пышной юбочкой и мелкими оборками. А стрижка у Мирославы сейчас больше мальчиковая. Модные босоножки с множеством ремешков за счет черного цвета «приземляют» образ, утяжеляют его. Очень неудачный образ. 2 балла».
Зепюр Брутян: продумана каждая деталь
С актрисой Зепюр Брутян Павел Прилучный крутит роман на глазах у удивленных поклонников. По некоторым данным, они уже не просто влюбленные, а муж и жена. Фанаты Прилучного его прекрасно понимают.
Зепюр Брутян. Фото: соцсети
«Стильно, модно и удобно. Каждая деталь образа прекрасно дополняет друг друга. При этом светлый топ и голубой деним куртки великолепно оживляют образ. Кюлоты с клеткой «виши» очень практичная вещь в гардеробе. Они прекрасно вписываются и в деловой образ, стоит заменить эти модные кроссовки на туфли, а куртку из денима – на жакет. 10 баллов».
Подводим итоги
Ну что ж, Зепюр Брутян и тут обошла соперниц. Избранница Павла Прилучного с большим отрывом побеждает в нашем модном баттле. У нее первое место и 10 баллов от модного эксперта, стилиста Елены Бестави. На втором месте бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце, у нее 5 баллов. И на третьем месте Мирослава Карпович с рекордно низкой для нашей рубрики оценкой – 2 балла.
Стилист Елена Бестави. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.