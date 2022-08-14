«Модница недели» среди любовниц Прилучного: за что стилист разнес Мирославу Карпович и чем восхитила Зепюр Брутян

Сегодня мы объявляем баттл трех красавиц-актрис Агаты Муцениеце, Мирославы Карпович и Зепюр Брутян. Что у них общего? Все трое любили, а некоторые еще продолжают это делать, актера Павла Прилучного, звезду сериала «Мажор».

Агата Муцениеце: модно, но скучно

Актрису Агату Муцениеце с Павлом Прилучным связывают порядка восьми лет брака и двое детей. Бывшие муж и жена и сейчас поддерживают теплые отношения. Ради сына и дочери, разумеется.