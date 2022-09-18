«Модница недели» среди королев льда: что сделало Загитову статусной, а Туктамышеву - похожей на парижанку

Сегодня в модную битву вступают чемпионки льда – олимпийские чемпионки и чемпионки мира в женском фигурном катании. Эти девушки уже давно доказали свою состоятельность в спорте и превзойти их пока не удалось никому.
А как они умеют одеваться и комплектовать образы, оценила модный эксперт Тeleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Прежде чем приступить к оценке, хочу отметить, что образы из разных историй и сравнивать их между собой нельзя. Поэтому я оценю каждый отдельно и самостоятельно и какой получит меньше всего замечаний, и будет победителем», - отметила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
Алина Загитова: продумано до мелочей
Олимпийская чемпионка Алина Загитова уже давно всем все доказала. Она лучшая и точка. И в умении одеваться – тоже.
Алина Загитова. Фото: соцсети
«Алина Загитова демонстрирует осенний street style образ. В нем тесно переплелись спорт, кэжуал и шик, что делает его удобным, мобильным, современным и статусным. Статуса и шика добавляют брендовые аксессуары (сумка и кроссовки) люксового сегмента. А как известно, именно аксессуары определяют стиль и статус всего образа. Образ кажется простым, но он создан в модной тенденции смешения нескольких стилей в одном аутфите.
Целостным образ делает гармоничное цветовое комбинирование: серый + синий + белый. И в образе есть деталь — кроссовки, в которых объединены все эти цвета. Поэтому, именно кроссовки являются точкой, завершающей образ. Модного градуса добавляют свободные джинсы с отворотами на штанинах с рванинкой, которая вернулась в моду вместе с модой на разрезы и вырезы, демонстрирующие участки тела. Образ сложился. Он модный и стильный, а сейчас в моде не просто вещи, а именно стиль. Он кажется простым и спонтанным, хотя все продумано до мелочей. 10 баллов».
Анна Щербакова: элегантно и целомудренно
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова – настоящая королева льда. А вот над образами ей следует поработать. Платье Анна выбрала отличное, а вот с остальным промахнулась.
Анна Щербакова. Фото: соцсети
«Анна Щербакова в образе для похода в Большой театр. Сразу похвалю за платье. Оно модное и стильное, соткано из модных трендов и одновременно элегантное и целомудренное, как раз уместно для данного мероприятия, т.е. ситуативное. В нем сочетаются сразу пять модных трендов: трикотаж, прозрачность (сетка), многослойность (юбка), горловина оформлена в виде чокера, что создает между ним и платьем модный вырез, демонстрирующий участок обнаженного тела. Завышенная талия визуально удлиняет ноги. Очень красивая игра оттенков серого у платья.
Одним словом, выбрано правильное платье, которое уместно и помогает своей хозяйке выглядеть презентабельно. Серый цвет - цвет элегантности, классики и аристократизма, поскольку он никогда не затмит собой того, кто его носит, а наоборот, подчеркнет достоинства. В унисон с платьем прическа и макияж.
Но я не поняла аксессуары. Обувь и сумка живут разными жизнями, из-за этого и платье живет самостоятельно от них. Нет целостного образа. Есть платье, кроссовки и сумочка. Я понимаю, что, видимо Анна пыталась создать образ в модной тенденции контраста, но должны быть связующие детали. Плохо видны на представленном фото кроссовки, но мне кажется, на них есть серебристые детали, что делают их более праздничными и декоративными и увязывают с платьем, но сумочку хочется заменить. Очень жаль, что при наличии такого платья больше 9 баллов поставить не могу».
Камила Валиева: столкновение Инь и Янь
Олимпийская чемпионка Камила Валиева хорошо ориентируется в модных тенденциях, но над стилем ей еще следует потрудиться. И мы в нее верим!
Камила Валиева. Фото: соцсети
«Камила Валиева выбрала модный черно-белый контраст и контрастное столкновение Инь и Ян, что сделало образ эффектным. Сколько споров по поводу того, вышли ли из моды облегающие ногу леггинсы? Отвечаю: вернулись в 2022 году вместе с модой на утрированное облегание, но никогда тенденция не возвращается в прежней интерпретации.
Поэтому утрированное облегание носится в сочетании с утрированным объемом, создавая модный контрастный образ. В данном случае, промах с объемом жакета. Сама идея правильная. Такие брюки отлично сочетаются с жакетами в мужском стиле, но только более свободного силуэта — оверсайз. Из-за данного промаха образ не смотрится модным. 8 баллов».
Лиза Туктамышева: что сделало ее похожей на француженку
Чемпионка мира Лиза Туктамышева – единственная фигуристка из нашей подборки, у которой пока нет олимпийского золота. Спортсменке немного не везет. Чуть-чуть недотянула Лиза до победы и в нашем модном баттле. Но зато она похожа на истинную француженку, а это прекрасный комплимент!
Лиза Туктамышева. Фото: соцсети
«Лиза Туктамышева в летнем street style образе. Белая футболка с джинсами свободного фасона — самый распространенный дуэт в повседневной жизни. Кстати, такие свободные джинсы в тренде. Наличие часов в мужском стиле и черных очков делают ее похожей на современную француженку.
Французский стиль так же не приемлет плотного прилегания к телу и подчеркивает женственность не явно, а на контрасте мужского стиля. Француженки не любят делать прически, их волосы выглядят естественно, как и макияж. Француженки не наряжаются для кого-то. Они выстраивают жизнь не для мужчины, а для себя, и одеваются так, как им удобно. И был бы целостный законченный образ современной парижанки, если бы не обувь. 9 баллов».
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Подводим итоги
На верхнюю ступень модного пьедестала почета поднимается олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. У нее 10 баллов и первое место. Она и в умении одеваться оказалась непобедима.
Второе место поделили олимпийская чемпионка Анна Щербакова и чемпионка мира Лиза Туктамышева, образы фигуристок оценены в 9 баллов.
На третьей ступени пьедестала почета разместилась олимпийская чемпионка Камила Валиева, ее образу Лариса Тимиряева поставила 8 баллов.
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».