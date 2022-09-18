«Модница недели» среди королев льда: что сделало Загитову статусной, а Туктамышеву - похожей на парижанку

Сегодня в модную битву вступают чемпионки льда – олимпийские чемпионки и чемпионки мира в женском фигурном катании. Эти девушки уже давно доказали свою состоятельность в спорте и превзойти их пока не удалось никому.

А как они умеют одеваться и комплектовать образы, оценила модный эксперт Тeleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Прежде чем приступить к оценке, хочу отметить, что образы из разных историй и сравнивать их между собой нельзя. Поэтому я оценю каждый отдельно и самостоятельно и какой получит меньше всего замечаний, и будет победителем», - отметила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Алина Загитова: продумано до мелочей

Олимпийская чемпионка Алина Загитова уже давно всем все доказала. Она лучшая и точка. И в умении одеваться – тоже.