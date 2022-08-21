«Модница недели» среди экс-участниц «Звезд в Африке»: Карнавал состоит из трендов, а Севастьянова – роковая красотка

Телеканал ТНТ отснял уже третий сезон реалити-шоу «Звезды в Африке», а поклонники проекта все еще обсуждают детали второго. Настолько яркими были эпизоды и участники, а особенно, участницы.
Кстати, девушки, засветившиеся в проекте «Звезды в Африке» в прошлом сезоне, считаются иконами стиля. Сегодня они сразятся в модном баттле, а рассудит красавиц модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.
Алена Водонаева: неплохо замиксовано
На первый взгляд может показаться, что звезда «Дома-2», принимавшая участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», Алена Водонаева оделась очень модно. И это так! Но несколько ошибок она все-таки совершила.
Алена Водонаева. Фото: соцсети
«Выдержанный и интересный образ в стиле спорт-шик. Причем очень неплохо замиксованный, благодаря расслабленности. Кстати, изначально, когда я глянул на фото, то подумал, что Алена в блузе, а не в свитшоте с V-образным вырезом. Так вот, блуза из легкой ткани в данном комплекте смотрелась бы интереснее, добавляя богемского изящества.
Так что, у вас есть шанс усовершенствовать этот образ. И небольшое замечание - неоновые шнурки. Сейчас такие яркие цвета считаются трендовыми, но времена, когда спортивная обувь становилась ярким акцентным пятном, прошли.
Белые шнурки смотрелись бы уместнее. Тем более, что натуральная гамма ничуть не уступает по трендовости неону. А два цветовых тренда в одном образе - это тумач. 9 баллов».
Валя Карнавал: состоит из трендов
Тикторша Валя Карнавал, судя по всему, может себе позволить личного стилиста. Этот образ участницы шоу «Звезды в Африке» Наз Маер считает безупречным.
Валя Карнавал. Фото: соцсети
«Образ просто состоит из трендов. Это и кожа, и синий цвет модного оттенка «парашютист», и ботфорты, и облегающие силуэты, которые постепенно вытесняют оверсайз. Всего много, но ведь и девушка яркая.
Почему нет? Очень хорошо, что весь образ выдержан в двух достаточно спокойных цветах. Это решение определенно сыграло комплекту на пользу, избавив от перегруженности. 10 баллов».
Наталья Рудова: какая-то сумятица
Если вы считаете актрису Наталью Рудову иконой стиля, вынуждены вас разочаровать. Конкретно в этом образе звезда сильно напортачила.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
«Наталье идут подобные платья. Девичьи, легкие, воздушные, с легким флиртом и без вульгарности. Она показала стройные ножки, но целомудренно прикрыла грудь. А акцент на талии - вообще, как говорится, топчик.
Но, есть несколько «но». Во-первых, лето и сапоги. Причем высокие, жокейские. Из замши или телячьей кожи. Это вариант на холодную осень. Если было прохладно, и образ по погоде, то нужно сапоги подержать курткой в ковбойском стиле. Иначе, какая-то сумятица. 6 баллов».
Каролина Севастьянова: роковая красотка
Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова побеждает не только в спорте. Девушка явно знает толк в моде и очень хороша знакома с самой собой.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети
«Яркий образ роковой красотки. Укороченные топы, блузы, жакеты, худи и даже куртки сейчас невероятно актуальны. А когда их дополняют брюки с высокой посадкой и зауженными книзу штанинами, то хочется похвалить за выстраивание красивых пропорций тела. К тому же, и тотал блэк создает единую вертикаль. Сумочки, очки, ботильоны - здесь все к месту. 10 баллов».
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Подводим итоги
В нашем модном баттле сразу две победительницы. На верхней ступени пьедестала почета две красавицы – Валя Карнавал и Каролина Севастьянова. С небольшим отставанием от них на второй ступени разместилась Алена Водонаева. И третье место у Натальи Рудовой, прогадавшей с нарядом и получившей всего 6 баллов из 10.
Наз Маер. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».