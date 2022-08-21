«Модница недели» среди экс-участниц «Звезд в Африке»: Карнавал состоит из трендов, а Севастьянова – роковая красотка

Телеканал ТНТ отснял уже третий сезон реалити-шоу «Звезды в Африке», а поклонники проекта все еще обсуждают детали второго. Настолько яркими были эпизоды и участники, а особенно, участницы.

Кстати, девушки, засветившиеся в проекте «Звезды в Африке» в прошлом сезоне, считаются иконами стиля. Сегодня они сразятся в модном баттле, а рассудит красавиц модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

Алена Водонаева: неплохо замиксовано

На первый взгляд может показаться, что звезда «Дома-2», принимавшая участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке», Алена Водонаева оделась очень модно. И это так! Но несколько ошибок она все-таки совершила.