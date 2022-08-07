«Модница недели» среди девушек «Дома-2»: стилист назвал образ Бигриной блеклым, а Белой – милым и воздушным

На этот раз в нашем модном баттле сошлись самые яркие участницы «Дома-2». Профессионал придирчиво изучил образы Кристины Бухынбалтэ, Клавы Безверховой, Насти Бигриной и Юли Белой.
«Героини известного проекта используют любую возможность, чтобы показать себя во всей красе, - сразу же отметил концептмейкер Александр Осипов. - Первые модницы «Дома-2» стараются изо всех сил, но нередко оказываются предметом всеобщего обсуждения, причем далеко не всегда позитивного. Сегодня разбираем, кого из «Дома-2» точно нельзя уличить в дружбе со вкусом, а кому стоит задуматься о карьере модельера или стилиста».
Кристина Бухынбалтэ
Если вы, как и Кристина Бухынбалтэ, брюнетка, не надевайте голубое. Именно из-за жакета Кристина не получила высокой оценки от нашего эксперта.
Кристина Бухынбалтэ. Фото: соцсети
«Кристину можно смело назвать любительницей экспериментов. На протяжении своей публичной жизни она демонстрирует довольно умелые и эффектные решения, как в моде, так и в стиле, но иногда ошибается и она.
Девушка умеет создавать привлекательные образы, используя довольно опасные элементы одежды. Примерив на себя прямой удлиненный пиджак небесно-голубого цвета и широкие белые штаны, Кристина выбрала неплохой вариант. Дополнив свой наряд светлыми кроссовками, очками в соответствующей оправе и сумочкой темно-бутылочного цвета, девушка показала себя настоящим экспертом в моде.
Единственный заметный минус − голубой цвет пиджака, который делает знойных брюнеток менее интересными. Гораздо лучше этот цвет «сидит» на блондинках. Кристина бы смотрелась более эффектно в жакете ярко-желтого или насыщенного малинового цвета. Именно поэтому она не добрала до максимальной оценки. 7 баллов».
Клава Безверхова
Клава Безверхова – та еще штучка. Но оказывается, она мастерица не только устраивать скандалы, но и подбирать образы.
Клава Безверхова. Фото: соцсети
«Клава Безверхова умеет привлекать внимание фанатов. Когда-то она представала перед публикой блондинкой, но всем было очевидно, что девушке очень идет темный цвет волос. Облачившись в белый брючный костюм, Клава не прогадала.
Сыграв на контрасте внешности и цветовой гаммы наряда, девушка сделала правильный выбор. Белая блузка, завязанная узлом на талии, и широкие белые штаны очень подходят брюнеткам. Клава не забыла про большую черную шляпу, которая отлично сочетается с поясом на брюках.
Ярко-красная помада на губах − последний сочный и довольно броский акцент, который завершает образ Безверховой. Конечно, девушка не забыла про высокие каблуки, которые прописаны для таких брюк. Придраться здесь просто не к чему. 10 баллов».
Настя Бигрина
Настя Бигрина заслужила минимальную оценку за свой образ. Но ничего, главный приз она все равно уже выиграла, став женой Жени Ромашова и сменив девичью фамилию.
Настя Бигрина. Фото: соцсети
«Анастасия Бигрина всегда отличалась адекватным чувством стиля. Плюс ко всему, она знает, что ей к лицу. Однако на этот раз чувство стиля слегка подвело Анастасию. В таком светлом наряде она просто потерялась. Светло-бежевый плащ, наброшенный поверх короткого платья, больше подходит брюнеткам. Настя же стала в таком наряде очень блеклой. Положение не спасли даже ультрамодные белые сапоги на платформе, которые идут к наряду в целом.
Если бы Бигрина отдала предпочтение своей цветовой гамме − теплым нежным тонам, например, розовому, персиковому или желтому, все могло завершиться удачно. Но иногда ошибаются даже первые модницы. 5 баллов».
Юлия Белая
Юлия Белая старательно поддерживает свое реноме одной из самых ярких девушек «Дома-2». Она уверенно обходит соперниц и в искусстве одеваться.
Юлия Белая. Фото: соцсети
«Очень удачный наряд Юлии Белой сделал ее образ милым и воздушным. Ничто так не красит женщину, как нежное белое платье с подчеркнутой линией талии и красивым кружевным обрамлением внизу.
Девушка не забыла накинуть на себя укороченный жакет пудрового цвета, который завершил выбранный стиль максимально эффектно. Надев обувь на высоких каблуках, Юлия сделала акцент на красивые длинные ноги.
Юлия выбрала очень женственный и романтичный стиль, и поэтому заслужила максимально высокую оценку. 10 баллов».
Подводим итоги
На первую ступень нашего модного пьедестала почета поднимаются сразу две участницы «Дома-2». Высшей оценки профессионала удостоились Клавдия Безверхова и Юлия Белая. Второе место у Кристины Бухынбалтэ, на третьем – недавняя новобрачная Анастасия Бигрина, а ныне - Ромашова.
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Концептмейкер Александр Осипов. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Александр Осипов – концептмейкер, уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора, Александр успел поработать с известными мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.