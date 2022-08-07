«Модница недели» среди девушек «Дома-2»: стилист назвал образ Бигриной блеклым, а Белой – милым и воздушным

«Кристину можно смело назвать любительницей экспериментов. На протяжении своей публичной жизни она демонстрирует довольно умелые и эффектные решения, как в моде, так и в стиле, но иногда ошибается и она.

Девушка умеет создавать привлекательные образы, используя довольно опасные элементы одежды. Примерив на себя прямой удлиненный пиджак небесно-голубого цвета и широкие белые штаны, Кристина выбрала неплохой вариант. Дополнив свой наряд светлыми кроссовками, очками в соответствующей оправе и сумочкой темно-бутылочного цвета, девушка показала себя настоящим экспертом в моде.

Единственный заметный минус − голубой цвет пиджака, который делает знойных брюнеток менее интересными. Гораздо лучше этот цвет «сидит» на блондинках. Кристина бы смотрелась более эффектно в жакете ярко-желтого или насыщенного малинового цвета. Именно поэтому она не добрала до максимальной оценки. 7 баллов».