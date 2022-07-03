«Модница недели» среди бывших рэпера Тимати: чем стилисту не угодила Решетова и можно ли копировать образы Шишковой

Сегодня мы намерены подлить масла в огонь молчаливого противостояния двух экс-избранниц рэпера Тимати – Алены Шишковой и Анастасии Решетовой.
Красотки принимают участие в модном баттле. Их образы оценил модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.
«Бывшие девушки Тимати похожи тем, что обладают яркой внешностью и идеальной фигурой, - отметил Наз Маер. - Но отличий в них гораздо больше, и только цветом волос они не ограничиваются. Стиль у Алены Шишковой и Анастасии Решетовой совершенно разный. Если первая предпочитает следовать мировым трендам, то вторая - демонстрировать формы».
Алена Шишкова
Модель Алена Шишкова – мама дочери рэпера Тимати Алисы. У нее прекрасные отношения с несостоявшейся свекровью Симоной Яковлевной.
Судя по всему, Алена Шишкова – девушка умная. Это подтверждает и ее манера одеваться.
Алена Шишкова в стрит-стайл образе. Фото: соцсети
«Алена подчеркивает свою сексуальность, не утрируя ее, а пряча за объемными вещами. Так делают многие артистки, прослывшие стильными: Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле. Хороший прием, если формы и рост позволяют. Комплект простой, но максимально трендовый: разрезы на штанинах, укороченный свитшот - это все элементы утрамодных образов. С цветом Алена не прогадала, он ей очень идет. 10 баллов».
Алена Шишкова в вечернем наряде. Фото: соцсети
«Вечерний образ просто невероятный. Атласная юбка, жилет в стиле бохо-шик, аккуратная сумочка и утонченные ботильоны. Здесь мы видим вкус, чувство стиля и тягу к прекрасному, которая проявляется в желании создать безупречный лук. Все модно, удачно подобрано, в том числе и по цвету. 10 баллов».
Анастасия Решетова
Модель Анастасия Решетова мама сына Тимати Ратмира. Красавица появилась в жизни рэпера Тимати сразу после его разрыва с Аленой Шишковой.
Именно роман с Тимати и совместная жизнь с ним сделали Анастасию Решетову популярной. Брюнетку на дух не переносит мама Тимати. Наш модный эксперт льет воду на мельницу Симоны Яковлевны.
Анастасия Решетова с сыном Ратмиром. Фото: соцсети
«Настя предпочитает одежду, которая утрирует ее сексуальность: это облегающие силуэты, глубокие декольте, высокий каблук. Первый образ явно является образом выходного дня, но даже в прогулочном комплекте из денима, она показывает нам свои формы.
Это и топ, подчеркнувший грудь, и джинсовая рубашка, повторившая путь топа. Джинсы, скорее всего, тоже не просторные, а в меру прямые кюлоты. Если поменять джинсовку на оверсайз, то образ сразу станет модным. Эффект трендовости усилит актуальная обувь из последних коллекций. 6 баллов из-за старомодной рубашки».
Анастасия Решетова в вечернем платье. Фото: соцсети
«Вечерний образ прекрасен. Решетова вновь кричит о своей сексуальности, но целомудренный силуэт и цвет невинности, сдерживают посыл. Образ не выглядит агрессивным.
У меня нет замечаний к данному луку, но и назвать его примером для подражания я не могу, так как он простой. Глазу не за что зацепиться. Нет детали, которая бы сделала его завершенным и восхитительным. 9 баллов».
Подводим итоги
Ну, что ж, очевидно, что сравнение оказалось не в пользу Анастасии Решетовой. Алена Шишкова обошла свою соперницу на целых пять баллов. Два ее образа удостоены высшей оценки и в сумме набрали двадцать баллов. Тогда как Анастасия Решетова за свои аутфиты получила всего пятнадцать баллов. Поздравляем Алену! Теперь понятно, почему не состоявшаяся свекровь Симона Яковлевна любит ее больше, чем Анастасию?!
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Модельер Наз Маер. Фото: личный архив
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