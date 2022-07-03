«Модница недели» среди бывших рэпера Тимати: чем стилисту не угодила Решетова и можно ли копировать образы Шишковой

«Настя предпочитает одежду, которая утрирует ее сексуальность: это облегающие силуэты, глубокие декольте, высокий каблук. Первый образ явно является образом выходного дня, но даже в прогулочном комплекте из денима, она показывает нам свои формы.

Это и топ, подчеркнувший грудь, и джинсовая рубашка, повторившая путь топа. Джинсы, скорее всего, тоже не просторные, а в меру прямые кюлоты. Если поменять джинсовку на оверсайз, то образ сразу станет модным. Эффект трендовости усилит актуальная обувь из последних коллекций. 6 баллов из-за старомодной рубашки».