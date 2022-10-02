Модница недели: насколько достоверны наряды русской знати Петровской эпохи в сериале «Собор»

На этой неделе на Первом канале начался показ исторического сериала «Собор», рассказывающего о событиях эпохи Петра I.
В центре сюжета – любовь крепостного к девушке знатного рода. Драма в личной жизни происходит на фоне строительства в Санкт-Петербурге Спасо-Преображенского собора, отсюда и название фильма.
Зачастую исторические проекты грешат недостоверностью воссоздания костюмов соответствующего времени. А что на этот раз?
Эксперт Teleprogramma.pro, историк и культуролог моды Надя Иванова оценила наряды персонажей фильма «Собор» и… решила, что будет смотреть сериал.
«Изучив представленные фотографии, я поняла, что «Собор» - это один из немногих российских исторических фильмов, костюмеры которого максимально близко придерживаются исторической справедливости, за что им низкий поклон. Мне захотелось этот фильм посмотреть. Это тоже, знаете, о многом говорит, потому что в принципе претензий к костюму каждого из героев у меня просто нет», - отметила историк и культуролог моды Надя Иванова.
Максим Аверин в образе Петра I
Актер Максим Аверин воплотил на экране царя Петра I. По мнению Нади Ивановой, это получилось достоверно во всех смыслах.
Максим Аверин в образе Петра I. Фото: Первый канал
«Камзол Петровского барокко, зеленое сукно, характерный силуэт. Исторически достоверные прическа и образ Петра I. Вопросов нет. Здесь все очень хорошо и достоверно».
Женские образы
В женских образах, представленных в сериале «Собор», историк моды Надя Иванова тоже не нашла неточностей. И ткани, и фасоны – все исторически достоверно.
«Часто российские костюмеры фальшивят. Объясню, в чем. Это либо неисторическая достоверность, несколько пренебрежительное отношение. Либо – некачественный пошив костюма, использование дешевых тканей, чаще всего какая-нибудь вискоза, которая по определению не могла быть в тот период. Она просто не существовала. И это мне, как историку моды, всегда бросается в глаза».
Светлана Иванова в роли княжны Марии. Фото: Первый канал
«Достоверны платья в стиле «полонез», которые мы видим на героинях. Это французский силуэт дамского платья восемнадцатого века, который перекочевал и в русский костюм. И кстати, принимался русскими придворными очень тяжело.
Потому что для русских барынь предпочтителен был не Х-образный силуэт, затянутый в корсет, а А-образный боярский костюм. Здесь историческая достоверность фасона сохранена. Видно, что ткани действительно качественные и дорогие».
Марина Петренко в роли Екатерины I. Фото: Первый канал
«Русский костюм отличался от французского тем, что он был более декорирован, использовались более плотные ткани. В то время, когда во Франции аристократия уже стала использовать легкий атлас и даже хлопчатобумажные ткани в платьях, то русские дамы все-таки щеголяли в парче и бархате. И вот это здесь очень хорошо отражено».
Отдельное внимание наш эксперт обратила на прически и макияжи героинь «Собора».
Юлия Снигирь в роли королевы. Фото: Первый канал
«Еще мой низкий поклон стилистам по прическе и макияжу. Я вижу, как на образах героинь художники по гриму сумели соблюсти историческую достоверность. Выбеленные лица, сурьмой прокрашенные брови, свеклой – щеки. Это, в действительности, исторический макияж красавиц восемнадцатого века.
Кстати, во Франции тоже использовали косметику в этот период очень активно. Но то, как русские дамы злоупотребляли ею, шокировало даже французских путешественников. Один из них даже написал такой очерк, что русские дамы весьма привлекательны, если бы не килограммы пудры и муки и черная сажа бровей. В действительности, такие чрезмерные макияжи были характерны для Руси Петровской эпохи».
Подводим итоги
На этот раз баттл получился необычным. Эксперт Teleprogramma.pro, историк моды Надя Иванова поставила всем костюмам, а точнее, тем, кто работал над их созданием, десять баллов.
«Ставить отдельно оценки образам не поднимается рука, они все очень хорошо продуманы. Мне даже сложно назвать какие-то отрицательные элементы стиля, потому что образы каждого героя хорошо продуманы. Видно, что костюмеры сериала «Собор» внимательно изучали историю русского костюма восемнадцатого века», - заключила Надя Иванова.
Надя Иванова. Фото: личный архив
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Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.