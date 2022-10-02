Модница недели: насколько достоверны наряды русской знати Петровской эпохи в сериале «Собор»

На этой неделе на Первом канале начался показ исторического сериала «Собор», рассказывающего о событиях эпохи Петра I.

В центре сюжета – любовь крепостного к девушке знатного рода. Драма в личной жизни происходит на фоне строительства в Санкт-Петербурге Спасо-Преображенского собора, отсюда и название фильма.

Зачастую исторические проекты грешат недостоверностью воссоздания костюмов соответствующего времени. А что на этот раз?

Эксперт Teleprogramma.pro, историк и культуролог моды Надя Иванова оценила наряды персонажей фильма «Собор» и… решила, что будет смотреть сериал.

«Изучив представленные фотографии, я поняла, что «Собор» - это один из немногих российских исторических фильмов, костюмеры которого максимально близко придерживаются исторической справедливости, за что им низкий поклон. Мне захотелось этот фильм посмотреть. Это тоже, знаете, о многом говорит, потому что в принципе претензий к костюму каждого из героев у меня просто нет», - отметила историк и культуролог моды Надя Иванова.

Максим Аверин в образе Петра I

Актер Максим Аверин воплотил на экране царя Петра I. По мнению Нади Ивановой, это получилось достоверно во всех смыслах.