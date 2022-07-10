«Модница недели» на шоу «Звезды в Африке»: почему стилист решил придраться к нарядам Ольги Бузовой

Третий сезон популярного проекта ТНТ «Звезды в Африке» выйдет в эфир еще не скоро. Но это не мешает нам показать, в каких нарядах будет блистать на экране ведущая этого реалити-шоу Ольга Бузова.
Оценил их модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.
«Сразу хочу сказать, что над образами Ольги явно работают профессионалы. Все луки выглядят достойно, поэтому чтобы выбрать лучший, я буду придираться», - предупредил модельер Наз Маер.
«Белоснежные облака на фоне синего неба»
Ольга Бузова умеет заставить говорить о себе. Вот, казалось бы, просто прошла в голубом наряде. А нет. Здесь все продумано до мелочей.
«Небесный комплект. Красивый цвет белоснежных облаков на фоне синего неба, который гармонично подчеркнул бронзовый загар. Топ и брюки с завышенной талией выглядят хорошо как с точки зрения композиции, так и с точки зрения трендов. Здесь все модно, стильно и вкусно. Обувь с квадратным носком - это вообще ультрамодный хит сезона. 9 баллов, только потому что нет аксессуаров».
«Потрясающая эклектика»
Куртка с платьем. И что тут такого? Ах, оставьте эти рассуждения для дилетантов. А специалисты видят в этом нечто от царицы Египта и байкерши одновременно.
Ольга Бузова и Михаил Галустян. Фото: ТНТ
«Образ хорошо выстроен с точки зрения смешивания стилей. Женственное платье, но с агрессивным животным принтом. Украшения египетской царицы с байкерской косухой. Длина макси с грубыми «солдатскими» ботинками. Потрясающая эклектика! Чтобы игра контрастов была красивой, завершенной, продуманной и гармоничной, нужно очень постараться. Здесь стилисты или художники по костюмам сделали свою работу на высшем уровне. 10 баллов».
«Красива и чертовски опасна»
Если хотите иметь подобное платье в своем гардеробе, сначала найдите такой же аксессуар. В этом образе он – главный!
Ольга Бузова. Фото: ТНТ
«Дизайнерское платье с объемными элементами в сочном неоновом цвете. И сидит великолепно, как, впрочем, и все предыдущие наряды. Когда я взглянул на фото, то первое, что бросилось в глаза, - украшение на шее. Мне кажется, что именно желто-черная нить бус дала жизнь этому образу. Сначала был аксессуар, а уже потом к нему подобрали платье.
Потому что именно это украшение задает тон всему образу. Оно выглядит, как ядовитая змейка, которой Ольга украсила свою шею. Поэтому в данном образе Бузова максимально агрессивна: она красива и чертовски опасна. Достойная игра в ярких красках на идеальном теле. Кстати, переплетать цепочки и бусы, создавая из разных, но похожих аксессуаров, единое - сейчас на пике популярности. Попробуйте. А Ольге 10 баллов».
Подводим итоги
В соревновании Ольги Бузовой с самой собой победила дружба. Двум образам Ольги Бузовой на шоу «Звезды в Африке» Наз Маер поставил высший балл. И одному снизил оценку за отсутствие аксессуаров. Браво Ольге, точнее, стилистам канала ТНТ.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
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Модельер Наз Маер. Фото: личный архив
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