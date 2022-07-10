«Модница недели» на шоу «Звезды в Африке»: почему стилист решил придраться к нарядам Ольги Бузовой

Третий сезон популярного проекта ТНТ «Звезды в Африке» выйдет в эфир еще не скоро. Но это не мешает нам показать, в каких нарядах будет блистать на экране ведущая этого реалити-шоу Ольга Бузова.

Оценил их модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

«Сразу хочу сказать, что над образами Ольги явно работают профессионалы. Все луки выглядят достойно, поэтому чтобы выбрать лучший, я буду придираться», - предупредил модельер Наз Маер.

«Белоснежные облака на фоне синего неба»

Ольга Бузова умеет заставить говорить о себе. Вот, казалось бы, просто прошла в голубом наряде. А нет. Здесь все продумано до мелочей.