«Модница недели» на пляже: наряд Волочковой выглядит устаревшим, а Нетребко выбрала аксессуары «с юмором»

Этим летом звездные модницы продемонстрировали шикарные пляжные луки. Так что, если ваш отпуск еще впереди, советуем вдохновиться образами от участниц нашего баттла. Стилист Марина Морикова подсказала, что нужно сделать, чтобы выглядеть еще круче звездных див.
Ксения Бородина
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина на отдыхе в Турции продемонстрировала несколько эффектных пляжных образов. Перед вами – один из них.
«Кимоно - один из самых удобных предметов гардероба для пляжного отдыха. Его можно носить и как самостоятельную вещь, и накидывать поверх купальника, шорт брюк и платьев.
Ксения выбрала кимоно с удачной для курортного отдыха расцветкой и дополнила свой образ мюли от Hermes, повязкой на голову, ювелирными украшениями. Образ получился дорогим и цельным. Ставлю 10 баллов».
Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова славится своим мастерством облачаться в наряды-антитренды. Вот и на этот раз звезда поддержала свое реноме. Будьте осторожны с подражанием. Не всем дано выглядеть в устаревших нарядах эффектно и романтично.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
«Анастасия Волочкова также выбрала пляжное кимоно, усыпанное бабочками. Романтично и эффектно, однако выглядит подобная вещь устаревшей и не соответствующей современным тенденциям. Ставлю 2 балла».
Анна Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – девушка, отлично разбирающаяся в моде и знающая о том, что идет именно ей. Как результат – ее блестящие образы.
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
«Анна Заворотнюк выбрала для своего пляжного образа актуальный купальник-резинку. Такие купальники можно найти в брендах Hunza, Bond-eye Australia и других. Они отлично сидят и подчеркивают достоинства фигуры.
Отличный прием - накинуть сверху льняную рубашку, дополнить образ плетеной сумкой и шляпой из рафии или другого натурального материала. Мне также нравятся креативные очки в форме ромба, которые выгодно дополнили образ. Ставлю 10 баллов».
Анна Нетребко
Оперной певице Анне Нетребко редко удается получать комплименты от стилистов. Этот пляжный образ, который она продемонстрировала в Италии, – тот самый случай.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
«Анна Нетребко выбрала для своего образа удобный хлопковый костюм, дополнив его сумкой от Loewe в форме ананаса. На отдыхе аксессуары и вещи «с юмором» смотрятся отлично. Также мне нравится чехол для наушников на шее у Анны.
Он выполняет как основную функцию, так и функцию украшения. Такие аксессуары вы также можете подобрать в брендах Loewe, Chloe и других. Единственное, что хотелось бы поменять, головной убор. Я бы заменила его на хлопковую бандану или плетеную шляпу. Ставлю 9 баллов».
Наталья Подольская
Певица Наталья Подольская обладает потрясающим чувством стиля. Даже коктейль она подобрала в цвет стильного пояса на талии.
Наталья Подольская. Фото: соцсети
«Образы Натальи Подольской всегда продуманы до мелочей. Мне нравится цветовая гамма купальника, а также его крой. Высокие бикини не теряют своей актуальности уже не первый год, лиф бандо всегда удобен для принятия солнечных ванн.
Также актуальны на пляже и всевозможные платки и банданы на голову. Они не только защитят от солнца, но и добавят образу выразительности. Ставлю 10 баллов».
Подводим итоги
На верхней ступени модного пьедестала почета сегодня очень тесно! Сразу три участницы нашего баттла удостоились самой высокой оценки профессионала. На первом месте пляжные образы Ксении Бородиной, Анны Заворотнюк и Натальи Подольской.
На втором месте с отставанием всего в один балл разместилась Анна Нетребко. В аутсайдерах на этот раз оказалась Анастасия Волочкова, у нее всего два балла и третье место.
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Справка Teleprogramma.pro
Марина Морикова — стилист. Занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и топовых мероприятий. Также сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и другими.
Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.
Марина Морикова. Фото: личный архив