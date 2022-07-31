«Модница недели» на пляже: наряд Волочковой выглядит устаревшим, а Нетребко выбрала аксессуары «с юмором»

Этим летом звездные модницы продемонстрировали шикарные пляжные луки. Так что, если ваш отпуск еще впереди, советуем вдохновиться образами от участниц нашего баттла. Стилист Марина Морикова подсказала, что нужно сделать, чтобы выглядеть еще круче звездных див.

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина на отдыхе в Турции продемонстрировала несколько эффектных пляжных образов. Перед вами – один из них.