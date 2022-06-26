«Модница недели»: какой досадный промах допустила Марина Юдашкина и почему нужно брать пример с Эммы Малининой

«Модница недели» объявляет баттл между звезд элегантного возраста. Всем участницам нашей подборки за шестьдесят лет. Удивлены? Мы так и знали! Так что, смотрим, учимся, мотаем на ус. Время, девочки, знаете ли, летит быстро.
Читаем, что думает об образах модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Елена Бестави.
Лайма Вайкуле
Лайме Вайкуле 68 лет. Но честное слово, глядя на эту женщину, о возрасте хочется думать меньше всего.
Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press
«Костюмы мужского стиля в тренде этого сезона. Особенно, в светлых тонах. Но, на мой взгляд, выбрав костюм из плотной ткани, певица утяжелила образ. Хотя сочетание такого достаточно грубого костюма и очень элегантного топа с легким кружевом создает интересный контраст. Не самый лучший вариант, поэтому 9 баллов».
Лариса Вербицкая
62-летняя Лариса Вербицкая давно заслужила реноме юной дивы. Выглядеть свежо и молодо ей удается не только благодаря любви к себе и окружающим, но и умению одеваться.
Лариса Вербицкая. Фото: соцсети
«Мне нравится этот образ своей гармоничностью. Прекрасно подобранный комплект. Мягкий беж возле лица освежает, черные зауженные брючки на контрасте с объемным верхом визуально стройнят. При этом объем вверху ровно для того, чтобы обозначить фигуру, создать тайну. Туфли на шпильке вносят в кэжуал нотку романтизма. И тоже помогают визуально вытянуть фигуру. Не хватает бижутерии. Здесь прекрасно смотрелся бы браслет. Они в этом сезоне очень разнообразны. 8 баллов».
Ирина Понаровская
Ирина Понаровская – самая почтенная участница нашего модного баттла, ей 69 лет. Икона стиля – это абсолютно о ней.
Ирина Понаровская (на фото справа). Фото: соцсети
«Стиль этой женщины всегда меня восхищал! В советское время было ощущение, что именно Ирина Понаровская задает тон моде. Вот и в этом образе все последние модные тенденции. Комбинезон со специально укороченными, с помощью подворота, штанинами. Кроссовки на толстой подошве из металлизированного текстиля. Крупные серьги. Немного выбивается из модных тенденций сумка. Сrossbody с логотипами были актуальны в прошлом сезоне. Но Louis Vuitton – это уже классика. 10 баллов».
Эмма Малинина
Жена певца Александра Малинина, известный врач и бизнесвумен Эмма Малинина – самая молодая участница нашего модного баттла. В мае ей исполнилось 60 лет. Ее стиль – подчеркнутая элегантность, и не важно – красная дорожка это или пробежка.
Эмма Малинина. Фото: соцсети
«Прекрасный образ для занятий спортом. Бриджи - отличный вариант для лета. Спортивный стиль полон энергии, и яркие цвета ее только добавляют. К тому же фуксия – один из модных оттенков этого лета. Этот наряд прекрасно освежает Эмму. 10 баллов».
Марина Юдашкина
63-летнюю Марину Юдашкину, как говорится, положение обязывает. Жена известного кутюрье Валентина Юдашкина и сама модный дизайнер. Ее образы всегда выше всех похвал.
Марина Юдашкина. Фото: соцсети
«Очень интересный образ! Мне он напоминает эпоху античности. Легкая тога, перехваченная тонким черным ремешком, дополнена черными сандалиями. В этом образе есть история. Браслеты в цвет золота в античном стиле очень модные в этом сезоне раскрыли бы эту историю более красочно. 9 баллов».
Подводим итоги
Первое место нашего модного пьедестала почета делят две элегантные дамы – певица Ирина Понаровская и доктор Эмма Малинина. На втором месте тоже тесно. Там разместились певицы Лайма Вайкуле и дизайнер Марина Юдашкина. Третье место у телеведущей Ларисы Вербицкой.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави, стилист-имиджмейкер. На протяжении десяти лет Елена Бестави благодаря мастер-классам и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
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Елена Бестави. Фото: личный архив