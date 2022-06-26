«Модница недели»: какой досадный промах допустила Марина Юдашкина и почему нужно брать пример с Эммы Малининой

«Модница недели» объявляет баттл между звезд элегантного возраста. Всем участницам нашей подборки за шестьдесят лет. Удивлены? Мы так и знали! Так что, смотрим, учимся, мотаем на ус. Время, девочки, знаете ли, летит быстро.

Читаем, что думает об образах модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Елена Бестави.

Лайма Вайкуле

Лайме Вайкуле 68 лет. Но честное слово, глядя на эту женщину, о возрасте хочется думать меньше всего.