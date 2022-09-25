«Модница недели». Битва «Папиных дочек»: Карпович создала богемный образ, а Арзамасова достала вещи из сундука бабушки

В сентябре исполнилось пятнадцать лет со дня выхода на экраны первого сезона культового сериала «Папины дочки». Сестры Васнецовы, так полюбившиеся зрителям, с того момента заметно повзрослели, некоторые успели стать мамами.
Смотрим, как «папины дочки» выглядят сейчас и выбираем самую главную модницу. Образы актрис оценила дизайнер и телеведущая Карина Гурина.
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович в сериале «Папины дочки» сыграла старшую из сестер – Машу Васнецову. По сюжету Маша - самая популярная и самоуверенная из сестер, поклонница розового цвета, ночных клубов и модных нарядов. Надо сказать, что по части последнего она преуспела и на этот раз.
Мирослава Карпович. Фото: соцсети
«Мирослава Карпович выглядит намного интересней своих сестер по сериалу. Используя монохромную палитру, Мирославе удалось собрать яркий богемный образ, который ей к лицу. Яркая шуба из искусственного меха – это отличный образ разбавить скучный и привычный осенне-зимний гардероб.
Отдельно отметим лоферы на меху – возможно, не самая практичная, но очень модная и стильная модель обуви. Коллегам Карпович по сериалу стоит взять с Мирославы пример и решиться добавить изюминку в своей гардероб! 7 баллов».
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова сыграла в сериале «Папины дочки» самую умную сестру, которую за интеллект и «правильность» прозвали Галиной Сергеевной. От других девочек Галина Сергеевна отличалась образованностью и некоторым безразличием к внешнему виду. Лиза Арзамасова в этом очень похожа на свою героиню.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети
«Лиза Арзамасова, как всегда, выглядит намного старше своих лет за счет старомодного и невзрачного наряда. Девушка совершенно не интересуется модными тенденциями. Платье и пальто, должно быть, из сундучка ее бабушки, потому что сложно представить, где бы ей удалось купить столь устаревшие модели.
Кроме того, грубые высокие ботинки с этим платьем совсем не сочетаются, да и наряд серого цвета с ног до головы не подчеркнет даже самую яркую внешность. 2 балла».
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова исполнила в сериале роль обаятельной и прямолинейной Жени Васнецовой. Заядлая спортсменка, любимица физрука и гордость школы за свои спортивные достижения. Любимый стиль одежды – спортивный.
Дарья Мельникова. Фото: соцсети
«Дарья Мельникова тоже радует чувством стиля. Даже на прогулке за покупками она выглядит намного интереснее, чем Лиза Арзамасова на светском мероприятии. Этот простой, но очень модный и интересный образ могла составить только девушка, которая хотя бы изредка интересуется модой. Этот повседневный молодежный образ не требует большого труда и вложения денег, но подойдет практически любой девушке. 8 баллов».
Катя Старшова
Самую младшую из сестер – Полину Васнецову, Пуговку, в сериале сыграла Катя Старшова. Пуговка старалась во всем быть похожей на родителей и старших сестер, считая их примером для подражания…
Катя Старшова. Фото: соцсети
«Катя Старшова также явно не интересуется модой и не отличается художественным вкусом, но в отличие от Лизы не пытается освоить стиль ретро, а скорее, думает исключительно о комфорте и выглядит «пацанкой». Здесь глазу также не за что зацепиться: самые банальные базовые вещи без каких-либо изысков, устаревшие лет на 10. 3 балла».
Подводим итоги
Самой модной «папиной дочкой» оказалась Дарья Мельникова. У нее восемь баллов и первое место в нашей битве луков. На втором месте Мирослава Карпович, на третьем с большим отставанием от старших сестер по сериалу Пуговка, которая уже не та, Катя Старшова.
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Дизайнер Карина Гурина. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Карина Гурина – дизайнер и телеведущая, в настоящее время занимается разработкой собственной коллекции одежды.