«Модница недели». Битва «Папиных дочек»: Карпович создала богемный образ, а Арзамасова достала вещи из сундука бабушки

В сентябре исполнилось пятнадцать лет со дня выхода на экраны первого сезона культового сериала «Папины дочки». Сестры Васнецовы, так полюбившиеся зрителям, с того момента заметно повзрослели, некоторые успели стать мамами.

Смотрим, как «папины дочки» выглядят сейчас и выбираем самую главную модницу. Образы актрис оценила дизайнер и телеведущая Карина Гурина.

Мирослава Карпович

Мирослава Карпович в сериале «Папины дочки» сыграла старшую из сестер – Машу Васнецову. По сюжету Маша - самая популярная и самоуверенная из сестер, поклонница розового цвета, ночных клубов и модных нарядов. Надо сказать, что по части последнего она преуспела и на этот раз.