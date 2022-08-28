«Модница лета»: певица Алсу продешевила с образом, а Татьяна Навка продемонстрировала устаревший, но беспроигрышный прием

В последнее воскресенье августа мы решили выбрать самую модную девушку уходящего лета. Кто из звездных красавиц достоин звания модницы лета, решал эксперт по стилю Teleprogramma.pro, дизайнер Александр Осипов.
Спойлер – ни одна звезда из нашей подборки не удостоилась высшего балла за свои летние наряды.
Певица Алсу: шляпка дешевит образ
Певица Алсу имеет имидж безупречной дамы. Со стороны кажется, что у нее все идеально в жизни и нарядах. Но если присмотреться, то вполне можно найти промахи. Как, например, в этом летнем образе.
Певица Алсу. Фото: соцсети
«Певица Алсу радует подписчиков летним настроением и ярким отпускным нарядом. Легкое платье-макси на поясе очень ей идет.
Возможно, было бы лучше ограничить такое обилие деталей (пояс, пышные рукава, разрез, рубашечный воротник, подол в оборках), но за счет яркого монохромного исполнения все складывается в удобоваримую картину. Минус за устаревшую летнюю шляпку, которая дешевит образ. 7 баллов».
Лиза Арзамасова: талант выглядеть старше
Звезде сериала «Папины дочки», актрисе Лизе Арзамасовой часто достается от стилистов за ее способность выбирать возрастные наряды. Этот не стал исключением.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети
«У Лизы Арзамасовой есть удивительный талант выглядеть старше лет на 15. Возможно, другая прическа спасла бы ситуацию, но и данный образ смотрится не по возрасту интеллигентно, и это его единственный сомнительный плюс.
Максимально скромный унисекс свободного кроя и черного цвета – выбор, не способный подчеркнуть молодость, свежесть и обаяние актрисы. Очень не хватает хотя бы одной яркой детали, которая внесла бы нотку летнего настроения. 6 баллов».
Татьяна Навка: устаревший, но беспроигрышный прием
Если кому-то из вас показалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продемонстрировала старый стилистический прием, то вам не показалось. Да, он устарел. Но есть одно «но».
Татьяна Навка (на фото в центре) с подругами. Фото: соцсети
«Порадовала великолепным образом Татьяна Навка, которую мы назовем модницей лета. Простое, но эффектное летнее платье и общий цветущий вид спортсменки радует глаз. Аксессуары в тон обуви - устаревший, но беспроигрышный прием, в данном случае смотрится вполне гармонично.
Единственное, что вызывает сомнение, это обувь, отделанная пластиком, и экстравагантная модель очков. Слишком современные акценты для этого вполне классического платья. 8 баллов».
Певица Нюша: эффект «колокольчика»
Певица Нюша на отдыхе в Дубае продемонстрировала самый худший из возможных летних образов. Если вы считали звезду иконой стиля и пытались ей подражать, срочно меняйте свои взгляды!
Певица Нюша в Дубае. Фото: соцсети
«Певица Нюша получит самую низкую оценку. Объемная атласная рубашка в пижамном стиле совсем не сочетается с ультракороткими джинсовыми шортами. Недостаток объема создает нежелательный эффект «колокольчика». Свободные легкие брюки или джинсы спасли бы ситуацию.
Певица хотела дополнить рубашку кроссовками в тон, но на самом деле тон не совпадает, и иногда лучше сыграть на контрастах, чем выбирать близкие, но не одинаковые оттенки в одном наряде. 5 баллов».
Подводим итоги
Первое место в нашем модном баттле и звание модницы лета завоевывает та, что часто в своей карьере поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета. Это Татьяна Навка, получившая восемь из десяти возможных баллов. Но это – лучший результат сегодняшней модной битвы.
Второе место у певицы Алсу, ее наряду эксперт отдал семь баллов. Третье место и шесть баллов у актрисы Лизы Арзамасовой.
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Александр Осипов. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Александр Осипов – дизайнер, уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора, Александр успел поработать с известными мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.