«Модница лета»: певица Алсу продешевила с образом, а Татьяна Навка продемонстрировала устаревший, но беспроигрышный прием

Модный эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Александр Осипов оценил летние образы звездных дам. Кому он присвоил титул главной модницы лета?
Певица Алсу и Татьяна Навка

Певица Алсу и Татьяна Навка. Фото: соцсети

В последнее воскресенье августа мы решили выбрать самую модную девушку уходящего лета. Кто из звездных красавиц достоин звания модницы лета, решал эксперт по стилю Teleprogramma.pro, дизайнер Александр Осипов.

Спойлер – ни одна звезда из нашей подборки не удостоилась высшего балла за свои летние наряды.

Певица Алсу: шляпка дешевит образ

Певица Алсу имеет имидж безупречной дамы. Со стороны кажется, что у нее все идеально в жизни и нарядах. Но если присмотреться, то вполне можно найти промахи. Как, например, в этом летнем образе.

Певица Алсу. Фото: соцсети

«Певица Алсу радует подписчиков летним настроением и ярким отпускным нарядом. Легкое платье-макси на поясе очень ей идет.

Возможно, было бы лучше ограничить такое обилие деталей (пояс, пышные рукава, разрез, рубашечный воротник, подол в оборках), но за счет яркого монохромного исполнения все складывается в удобоваримую картину. Минус за устаревшую летнюю шляпку, которая дешевит образ. 7 баллов».

Лиза Арзамасова: талант выглядеть старше

Звезде сериала «Папины дочки», актрисе Лизе Арзамасовой часто достается от стилистов за ее способность выбирать возрастные наряды. Этот не стал исключением.

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети

«У Лизы Арзамасовой есть удивительный талант выглядеть старше лет на 15. Возможно, другая прическа спасла бы ситуацию, но и данный образ смотрится не по возрасту интеллигентно, и это его единственный сомнительный плюс.

Максимально скромный унисекс свободного кроя и черного цвета – выбор, не способный подчеркнуть молодость, свежесть и обаяние актрисы. Очень не хватает хотя бы одной яркой детали, которая внесла бы нотку летнего настроения. 6 баллов».

Татьяна Навка: устаревший, но беспроигрышный прием

Если кому-то из вас показалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продемонстрировала старый стилистический прием, то вам не показалось. Да, он устарел. Но есть одно «но».

Татьяна Навка (на фото в центре) с подругами. Фото: соцсети

«Порадовала великолепным образом Татьяна Навка, которую мы назовем модницей лета. Простое, но эффектное летнее платье и общий цветущий вид спортсменки радует глаз. Аксессуары в тон обуви - устаревший, но беспроигрышный прием, в данном случае смотрится вполне гармонично.

Единственное, что вызывает сомнение, это обувь, отделанная пластиком, и экстравагантная модель очков. Слишком современные акценты для этого вполне классического платья. 8 баллов».

Певица Нюша: эффект «колокольчика»

Певица Нюша на отдыхе в Дубае продемонстрировала самый худший из возможных летних образов. Если вы считали звезду иконой стиля и пытались ей подражать, срочно меняйте свои взгляды!

Певица Нюша в Дубае. Фото: соцсети

«Певица Нюша получит самую низкую оценку. Объемная атласная рубашка в пижамном стиле совсем не сочетается с ультракороткими джинсовыми шортами. Недостаток объема создает нежелательный эффект «колокольчика». Свободные легкие брюки или джинсы спасли бы ситуацию.

Певица хотела дополнить рубашку кроссовками в тон, но на самом деле тон не совпадает, и иногда лучше сыграть на контрастах, чем выбирать близкие, но не одинаковые оттенки в одном наряде. 5 баллов».

Подводим итоги

Первое место в нашем модном баттле и звание модницы лета завоевывает та, что часто в своей карьере поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета. Это Татьяна Навка, получившая восемь из десяти возможных баллов. Но это – лучший результат сегодняшней модной битвы.

Второе место у певицы Алсу, ее наряду эксперт отдал семь баллов. Третье место и шесть баллов у актрисы Лизы Арзамасовой.

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Александр Осипов. Фото: личный архив

Справка Teleprogramma.pro

Александр Осипов – дизайнер, уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора, Александр успел поработать с известными мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.

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