«Модница лета»: певица Алсу продешевила с образом, а Татьяна Навка продемонстрировала устаревший, но беспроигрышный прием

«У Лизы Арзамасовой есть удивительный талант выглядеть старше лет на 15. Возможно, другая прическа спасла бы ситуацию, но и данный образ смотрится не по возрасту интеллигентно, и это его единственный сомнительный плюс.

Максимально скромный унисекс свободного кроя и черного цвета – выбор, не способный подчеркнуть молодость, свежесть и обаяние актрисы. Очень не хватает хотя бы одной яркой детали, которая внесла бы нотку летнего настроения. 6 баллов».