Космические, «ежик в тумане» и цилиндры: необычные сумки для современных модниц

Иногда удачно подобранная сумка становится центром всего образа. Поискали такие на подиумах и маркете Московской недели моды, – и нашли!
AKHMADULLINA
Алена Ахмадуллина в этом сезоне выбирает объемные сумки: по части практичности с такими мало что может сравниться – хватит места для всех необходимых вещей. Формы – мягкие: модная сумка, по версии бренда, сегодня должна напоминать подушку.
Сумка бренда AKHMADULLINA. Фото: предоставлено организаторами
VESTIAIRE
Бренд VESTIAIRE в коллекции «Кутюр на каждый день» уделил внимание двум важным трендам в области аксессуаров: это объемные сумки-мешки и очень актуальные этим летом сумки-корзинки.
Сумка бренда VESTIAIRE. Фото: предоставлено организаторами
Ganchi
И снова объем: у марки Ganchi на первом плане среди аксессуаров – большие сумки, в том числе плетеные.
Сумка бренда Ganchi. Фото: предоставлено организаторами
POLINA MIRCHEVA
Дизайнеры Полина и Юлия Мирчевы не боятся смелых сочетаний и к нарядам с броскими принтами подбирают сумочки-цилиндры с красочными надписями.
Сумка бренда POLINA MIRCHEVA. Фото: предоставлено организаторами
BaráBas
Участник маркета Московской недели моды, бренд BaráBas, изготавливает исключительно круглые сумочки, которые уже не первый сезон остаются горячим трендом. В коллекции марки есть самые разные модели – от лаконичных до украшенных кисточками, вышивкой, надписями и натуральным мехом. Из очевидных плюсов – натуральная кожа и очень разнообразная палитра оттенков.
Сумка бренда BaráBas. Фото: предоставлено организаторами
TWO EAGLES
Еще один бренд, мимо стенда которого на маркете невозможно было пройти, не остановившись. Марка TWO EAGLES представляет сумки из натурального шелка, сотканного и окрашенного вручную (на создание каждой уходит 72 часа ручного труда!). Оригинальные принты на этих сумках притягивают внимание: в масс-маркете такое вряд ли найдешь.
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Сумка бренда TWO EAGLES. Фото: предоставлено организаторами
PEPFER
Для любительниц всего необычного и креативного свои аксессуары создает марка PEPFER, также участвовавшая в маркете Московской недели моды. Это точно для девушек с фантазией и чувством юмора: в ассортименте бренда есть сумочки в виде упаковок сахара и соли, баночек икры, сумка-узелок из «Ежика в тумане» и аксессуары с самыми разными мультипликационными персонажами.
Сумка бренда PEPFER. Фото: предоставлено организаторами
Radical Chic
Одни из самых интересных принтов среди участников маркета были обнаружены в коллекции бренда Radical Chic. Марка представила рюкзаки с рисунками на любой вкус, от тигров и гусей до психоделических растительных и абстрактных орнаментов. Завораживает!
Сумка бренда Radical Chic. Фото: предоставлено организаторами
Stratopacks
А эта коллекция может претендовать на звание самой необычной из участвовавших в маркете. Бренд Stratopacks напрямую связан с космосом и полетами: поясные сумки шьются из высотных комбинезонов, ранцев, куполов парашютов. Используется фурнитура от авиационного снаряжения и материалы, побывавшие в стратосфере. Сумки получаются сверхпрочные и ни на что не похожие, создаются в единственном экземпляре и помогают обеспечить вторую жизнь авиационной амуниции.
Сумка бренда Stratopacks. Фото: предоставлено организаторами
Igor York
Для приверженцев минимализма на маркете Московской недели моды представили коллекцию сумок для мужчин и женщин Igor York. Точно понравится тем, кто не любит обилия деталей и декора, а ценит в сумках, прежде всего, функциональность: большинство моделей легко вписываются почти в любой повседневный лук.
Сумка бренда Igor York. Фото: предоставлено организаторами