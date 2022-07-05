Космические, «ежик в тумане» и цилиндры: необычные сумки для современных модниц

Иногда удачно подобранная сумка становится центром всего образа. Поискали такие на подиумах и маркете Московской недели моды, – и нашли!

AKHMADULLINA

Алена Ахмадуллина в этом сезоне выбирает объемные сумки: по части практичности с такими мало что может сравниться – хватит места для всех необходимых вещей. Формы – мягкие: модная сумка, по версии бренда, сегодня должна напоминать подушку.