«Касается эстетики»: глядя на Нетребко в платье с декольте, эксперт дал дельный совет дамам ее возраста

Анна Нетребко в эти дни наслаждается отдыхом в Турции. Заодно и наряды самого разного фасона выгуливает. Один из них – платье с леопардовым принтом. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, концептмейкер Александр Осипов отметил, что африканские мотивы остаются на пике популярности.
«Этника приветствуется во всем: головные уборы, силуэты, украшения и, конечно же, принты, имитирующие шкуры животных саванны. Фасон платья также достаточно интересный, но перегруженный. Открытый рукав, V-образный вырез, разрез да еще и на фоне леопардовой расцветки. Всего слишком много. Я бы рекомендовал отказаться от разреза», - сказал Осипов.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
Также эксперт посоветовал дамам возраста Анны Нетребко уделить внимание моделирующему нижнему белью.
«Еще одно замечание касается эстетики. Все же грудь женщины в 50 не всегда может похвастаться формой и упругостью 20-летней девушки. Но это совсем не значит, что дамы в определенном возрасте должны отказаться от декольте. Просто надевайте под низ моделирующее белье. Я не понимаю, что у Анны на голове, но могу отметить, что сюда идеально бы вписалась чалма», - заключил Осипов.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Справка Teleprogramma.pro
Александр Осипов – концептмейкер. Много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: личный архив