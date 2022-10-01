Как выглядеть стильно в прохладные осенние дни

Холода, как известно, всегда приходят неожиданно, и пусть осень еще не миновала экватор, уже сейчас надо думать о теплых вещах. Но утепляться надо с умом - не просто доставать из шкафов пыльные телогрейки, а стараться соответствовать модным тенденциям. Помогут в этом нам звезды, на примере которых мы поймем, какие теплые вещи полагается носить в нынешнем сезоне.
Ксения Бородина выбирает короткую куртку, так как чаще всего передвигается на машине. В тренде именно такие модели - дутые и яркие. Эта вещь не базовая, а скорее запасная в осеннем гардеробе. Из ярких оттенков стилисты рекомендуют розовый, оранжевый, горчичный, коралловый, фиолетовый. Шьют такие куртки из экокожи, текстиля или нейлона.
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Фото: соцсети
Елена Темникова нарядилась, как леди, которая хочет поиграть в деловую женщину. Длинный широкий плащ светлых оттенков - классический вариант для бизнес-встреч и тех ситуаций, когда озорная девушка хочет выглядеть серьезной дамой. Певица подобрала к плащу широкие голубые джинсы - этой осенью они могут быть и с заниженной, и с высокой талией.
Фото: соцсети
Камила Валиева представляет хит прохладного сезона - длинный дутый черный и при этом легкий пуховичок. Вариант, предложенный олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, идеален для тех, кто не желает мерзнуть во время долгих осенних прогулок.
Фото: соцсети
Анна Семенович - женщина яркая и не стесняется носить модный анималистичный принт. Этой осенью леопардов, тигров и зебр на улицах города будет много - подобная тематика в тренде. А Семенович работает на опережение и демонстрирует модель, которая уже весной-2023 станет супермодной - платье-пальто. Их шьют из тонкой шерсти так, что сидят они на человеке как платье, подчеркивая достоинства фигуры. Кстати, платья-пальто - любимая верхняя одежда Кейт Миддлтон. Обратите внимание на модную деталь в наряде Семенович: это вставка из экокожи.
Фото: соцсети
Анастасия Макеева в стеганой куртке-рубашке. Это сейчас очень актуально: стеганые пальто, плащи и куртки. Новинка сезона - куртка максимально простого кроя. С куртками-рубашками сочетается любая одежда: деловые и спортивные костюмы, джинсы и вечерние платья, юбки и лосины. Особенно идут эти вещи женщинам, предпочитающим классический стиль, как раз таким, как Анастасия.
Фото: соцсети
Жасмин в этом плаще не останется незамеченной. Обратите внимание: у певицы разрезы на рукавах - такие креативные детали и делают фасон модным. Но самое важное здесь цвет - один из двух главных этой осенью. Тем, кто хочет быть максимально в тренде, надо выбирать насыщенный зеленый (как у певицы) или яркий голубой оттенок. Также стилисты рекомендуют болотный и глубокий синий.