Как выглядеть стильно в прохладные осенние дни

Холода, как известно, всегда приходят неожиданно, и пусть осень еще не миновала экватор, уже сейчас надо думать о теплых вещах. Но утепляться надо с умом - не просто доставать из шкафов пыльные телогрейки, а стараться соответствовать модным тенденциям. Помогут в этом нам звезды, на примере которых мы поймем, какие теплые вещи полагается носить в нынешнем сезоне.

Ксения Бородина выбирает короткую куртку, так как чаще всего передвигается на машине. В тренде именно такие модели - дутые и яркие. Эта вещь не базовая, а скорее запасная в осеннем гардеробе. Из ярких оттенков стилисты рекомендуют розовый, оранжевый, горчичный, коралловый, фиолетовый. Шьют такие куртки из экокожи, текстиля или нейлона.

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