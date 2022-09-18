Как одеваться, чтобы в ближайшие три месяца выглядеть стильно

Косуха для поднятия духа
Анна Семенович знает, что стильная рокерская кожанка - самый нужный в этом сезоне элемент гардероба. Куртки-косухи носят с платьями, костюмами, брюками любых фасонов. Причем в этот раз дизайнеры отдают предпочтение моделям оверсайз. Певица демонстрирует еще один тренд - корсет (их носят вообще на всем, на блузках и даже на плащах).
Джинсы с широкой душой
Валерия. Фото: соцсети
Благодаря Валерии мы можем увидеть сразу три тренда. Очень широкие синие джинсы - база осеннего образа. Такие носили еще в нулевые: в моде и тогда, и сейчас брюки с низкой посадкой.
Мода циклична: из нулевых пошел и вот этот классический плащ. Даже джинсовый образ он делает женственным и элегантным. Миниатюрные клатчи отложите до весны, а сейчас ходите вот с такими большими сумками из текстиля.
Бомбер дружит с алкоголичкой
Анастасия Ивлеева. Фото: соцсети
Анастасия Ивлеева оделась в любимом спортивном стиле. Куртка бомбер - хит сезона. Она может быть однотонной или с принтом, расшитой пайетками или в клетку.
Несмотря на то, что куртку этого фасона стилисты относили к уличному стилю, ее разрешают носить с любой одеждой. Под курткой у Насти майка-алкоголичка, которая, как и шапка-кошечка, вновь востребована модницами.
Затянутая в кожу
Екатерина Волкова. Фото: соцсети
Екатерина Волкова хвастается ультрамодной обновкой. Во-первых, цвет актуальный - насыщенный синий. Во-вторых, костюм из кожи - главный в осеннем гардеробе. Пиджак или рубашка могут быть с шортами, брюками или юбкой. Актуален полуприлегающий крой и матовая фактура материала.
А кому бахрому?
Жасмин. Фото: соцсети
Жасмин примерила костюмчик с учетом двух модных тенденций. Первая - креативная бахрома. Вторая - пиджак из той же ткани, что платье.
Розовая леди и клетчатый кавалер
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: соцсети
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов нарядились идеально и универсально - хоть для ужина в кафе, хоть для похода в гости. Все оттенки розового весь год в топе. Классические женские костюмы с объемными пиджаками (как с мужского плеча) задержатся в модном гардеробе до лета. Тимур утеплился со вкусом: актуальная жилетка и теплая рубашка в клетку.
Что еще в тренде?
✓ Снова в моде цветные колготки - можно подбирать и в тон одежде, и на контрасте.
✓ Вязаные вещи любой текстуры.
✓ Перчатки длинные и короткие - под платья, костюмы и верхнюю одежду.
✓ Обувь носят на платформе, с пряжками, на широком, на скошенном или любом другом креативном каблуке.
✓ Платья и юбки носят поверх брюк - это и тепло, и модно.