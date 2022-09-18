Как одеваться, чтобы в ближайшие три месяца выглядеть стильно

Благодаря Валерии мы можем увидеть сразу три тренда. Очень широкие синие джинсы - база осеннего образа. Такие носили еще в нулевые: в моде и тогда, и сейчас брюки с низкой посадкой.

Мода циклична: из нулевых пошел и вот этот классический плащ. Даже джинсовый образ он делает женственным и элегантным. Миниатюрные клатчи отложите до весны, а сейчас ходите вот с такими большими сумками из текстиля.

Бомбер дружит с алкоголичкой