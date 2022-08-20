Как Нетребко в платье с подсолнухами добавила себе возраст и лишние килограммы

После гастролей по Италии Анна Нетребко отправилась в Турцию. Там оперная дива с семьей проводит отпуск.

Накануне она запечатлелась в платье в горох. Ее муж Юсиф Эйвазов при этом позировал в брендовом летнем костюме. Образ артистки оценила эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

По ее мнению, такой принт горох имеет одно коварное свойство - визуально добавлять возраст и лишние килограммы.