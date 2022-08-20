Как Нетребко в платье с подсолнухами добавила себе возраст и лишние килограммы

После гастролей по Италии Анна Нетребко отправилась в Турцию. Там оперная дива с семьей проводит отпуск.
Накануне она запечатлелась в платье в горох. Ее муж Юсиф Эйвазов при этом позировал в брендовом летнем костюме. Образ артистки оценила эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
По ее мнению, такой принт горох имеет одно коварное свойство - визуально добавлять возраст и лишние килограммы.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети
«На Анне платье в горох, в сочетании с крупными цветами - подсолнухами. В рамках отпускного гардероба подобное платье вполне имеет место быть. Особенно если оно очень нравится своей обладательнице. В том числе, в сочетании с Юсифом они смотрятся весьма гармонично.
Однако я могла бы рекомендовать заменить платье на другое, например, какое-нибудь белое, воздушное, однотонное или с геометричным, возможно и растительным принтом, но мелким. В таком случае образ получился бы более легкий, летний и так же гармонично смотрелся с Юсифом», - сказала Шабанова.
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Справка Teleprogramma.pro
Виктория Шабанова – стилист-имиджмейкер. Образование: Школа шопинга Татьяны Тимофеевой курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай « Я fashion-блогер». Работает в сфере с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: личный архив