Изящно подала фигуру: невестка Орбакайте в пудровой юбке из кожи и рубашке на узле отметилась на публике

Алена Краснова уже около пяти лет счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Сын Кристины Орбакайте долго за ней ухаживал и даже просил руки на глазах у друзей и родных.
Теперь пара много путешествует. Летом они отдыхали в США. А теперь супруги то и дело ходят на вечеринке в Москве и устраивают посиделки с друзьями дома.
Так как Алена строит карьеру модели, то зачастую она облачается в трендовые наряды. В этом году невестка Орбакайте носит монохромные образы, топы и романтичные платья.
А вот 2 июня она пришла к подруге, которая открыла свой салон красоты. Жена Никиты решила лично ее поздравить. Она щегольнула в пудровой юбке из кожи со скошенным низом и топе-рубашке в клетку на узле. Краснова изящно подчеркнула свою талию.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит невестка Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красавица», «Какой у вас наряд», «Очень вам идут пудровые оттенки», «Вы всегда такая нежная», «Кожаная юбка — круто», «Стройная такая, я не могу», «Ох, шикарная блондинка», — стали писать подписчики.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды