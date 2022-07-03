Изящно подала фигуру: невестка Орбакайте в пудровой юбке из кожи и рубашке на узле отметилась на публике

Алена Краснова уже около пяти лет счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Сын Кристины Орбакайте долго за ней ухаживал и даже просил руки на глазах у друзей и родных.

Теперь пара много путешествует. Летом они отдыхали в США. А теперь супруги то и дело ходят на вечеринке в Москве и устраивают посиделки с друзьями дома.