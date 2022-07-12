Ирина Шейк продвинула модную коллекцию бренда Бейонсе

Помимо самой Бейонсе и ее дочки Блю Айви Картер в видео можно увидеть и российскую супермодель Ирину Шейк, представляющую новые купальники и пляжные наряды. Она смотрится обворожительно и загадочно, в очередной раз подтверждая свое место среди лучших моделей планеты.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: