Ирина Шейк продвинула модную коллекцию бренда Бейонсе

Запущенный певицей Бейонсе модный бренд Ivy Park в коллаборации с Adidas выпустил коллекцию летней одежды 2022 года под названием Ivytopia.
Дизайнеры поэкспериментировали с неоновыми и матовыми цветами, а также придумали множество вещей в стиле металлик. Все это с футуристичными и сюрреалистичными акцентами. Примеры можно увидеть в проморолике бренда.
Помимо самой Бейонсе и ее дочки Блю Айви Картер в видео можно увидеть и российскую супермодель Ирину Шейк, представляющую новые купальники и пляжные наряды. Она смотрится обворожительно и загадочно, в очередной раз подтверждая свое место среди лучших моделей планеты.
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