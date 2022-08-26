Игорь Петренко: как был осужден за убийство, почему развелся с Екатериной Климовой и с кем счастлив в браке сегодня

Звезда экрана и сцены Игорь Петренко мог так и не прославиться, если бы не пересмотрел свою жизнь после статьи за предумышленное убийство в малолетнем возрасте. Сегодня он — успешный и востребованный артист и многодетный отец.
Игорь Петренко: детство, родители, тюрьма
Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в городе Потсдаме в ГДР, где проходил военную службу его отец Петр Петренко. Мать Татьяна была переводчиком английского языка, у них уже была дочь Ирина, старшая сестра Игоря. Когда мальчику исполнилось 3 года, его семья вернулась в Москву, где жила раньше.
С детства Игорь был увлекающимся ребенком. Он занимался дзюдо, самбо, спортивной гимнастикой. Обожал изучать английский язык, но школу не любил.
Игорь Петренко в детстве. Фото: Global Look Press
В подростковом возрасте Игорь связался с плохой компанией. Ему было 15 лет, когда он оказался под следствием — его друг задолжал деньги и, пытаясь избежать возвращения долга, припугнул ружьем кредитора, но встреча закончилась смертью.
Друзей поймали, Петренко было на тот момент 15 лет, его обвинили в предумышленном убийстве. Пока шло следствие, он почти год сидел в «Матросской тишине». Затем через психлечебницу он смог вернуться домой. Суд состоялся в 1997 году, Петренко приговорили к 8 годам условного срока.
Получив шанс на исправление, Петренко поспешил изменить свою жизнь и свернуть с кривой. Он поступил в Щепкинское училище, которое окончил в 2000 году, и был принят в Малый театр Москвы.
Игорь Петренко: театр
В театре в нулевые Петренко прослужил недолго — кинокарьера не оставляла времени на сцену. Успев сыграть в шести пьесах, из Малого театра актер ушел. В 2017 году он вернулся на подмостки, где получил роли во многих постановках: «Метель», «Триумфальная арка», «Перед заходом солнца», «Игроки».
Игорь Петренко в спектакле «Перед заходом солнца». Фото: Global Look Press
Игорь Петренко: кино
Дебют на экране у Петренко состоялся в 2000 году. Он снялся в сериале «Простые истины» с Татьяной Арнтгольц, Анатолием Руденко, Анастасией Задорожной.
Второй стала судьбоносная лента «Московские окна» в 2001 году. А вот славу Петренко снискал 2002 году, после выхода на экраны военной драмы «Звезда». Картина прославила молодого актера, а также принесла ему множество наград: «Созвездие», «Триумф», «Нику».
Игорь Петренко в фильме «Звезда». Кадр из фильма
Закрепить успех Петренко помогла лента «Кармен», вышедшая в следующем году. А вот всенародная слава обрушилась на актера после выхода в 2004 году фильма «Водитель для Веры». В нем актер снимался с малоизвестной тогда актрисой Аленой Бабенко. После выхода картины Петренко в свои проекты мечтали заполучить многие кинодеятели.
Последующие работы Петренко помогли ему проявить себя в разных амплуа. «Курсанты», «Печорин», «Волкодав из Рода Серых Псов», а затем «Тарас Бульба», в котором он сыграл Андрия, помогли раскрыться артисту с самых разных сторон.
Игорь Петренко в фильме «Печорин». Фото: Global Look Press
Ежегодно у Петренко — по несколько проектов, в них он снимается параллельно. Рекордным стал 2013 год, когда актер оказался задействован на семи площадках, тогда же он сыграл знаменитого сыщика Шерлока Холмса в одноименном сериале. С годами востребованность звезды лишь укреплялась, в 2016 году состоялась премьера сразу четырех картин с участием Петренко: «Викинг», «Вы все меня бесите!», «Черная кошка», «Чужая дочь».
Следующий год принес в копилку проектов ленты «Рубеж» и «Спящие», в последнем сыграл полковника ФСБ, за правдоподобное воплощение которого получил ведомственную награду. В 2018 на экраны вышли «Зима», «Пилигрим», «Решение о ликвидации», «Союз спасения».
Игорь Петренко в фильме «Союз спасения». Кадр из фильма
В период пандемии коронавируса Петренко смог сделать небольшой перерыв, посвятив освободившееся время семье. В 2021 году с его участием вышли проекты «Чернобыль», «Мастер», «Небо». 2022 год начался плодотворно: звезду пригласили сразу в четыре новых картины.
Игорь Петренко: другие проекты
В 2003 году актер поучаствовал в проекте «Форт Боярд», став капитаном команды. Рост Петренко 183 см и вес 76 кг помогли ему с успехом выиграть в испытаниях.
Игорь Петренко: личная жизнь
Первой женой Игоря Петренко стала Ирина Леонова. Они вместе учились в Щепкинском училище, и это был студенческий брак, которому суждено было рухнуть через пару лет, когда актер познакомился с Екатериной Климовой.
Ирина Леонова. Фото: Global Look Press
С Климовой они встретились на площадке фильма «Московские окна», в 2003 году судьба вновь свела их на картине «Лучший город Земли», и пара уже не смогла противостоять нахлынувшим эмоциям.
На тот момент Климова тоже была несвободна. Она растила дочь Лизу в браке с Ильей Хорошиловым и долго не могла решиться сказать ему о разводе. Однако в 2004 году Петренко и его новая избранница поженились. Актер стал отцом дважды — в 2006 году родился сын Матвей, а в 2008-м — Корней.
Игорь Петренко и Екатерина Климова. Фото: Global Look Press
Но брак Климовой и Петренко разрушил алкоголь — Петренко пристрастился к нему, заглядывая в бутылку практически ежедневно. И когда обманул жену, сказавшись больным, а сам пошел кутить в командировке в ресторан, но обман вскрылся, то Климова собрала вещи, троих детей и собаку и ушла. Начинать жизнь сначала.
«Мы не близки по духу и никогда не будем», — объясняла ушедшая от Петренко жена.
Правда, о том, что Петренко и Климова разошлись, публика и друзья не знали до последнего. Всем вокруг пара говорила, что звездная мама с детьми живут за городом, на свежем воздухе, пока папа зарабатывает деньги. А в это время каждый уже жил своей жизнью.
Игорь Петренко с Кристиной Бродской. Фото: Global Look Press
На тот момент Петренко крутил роман с актрисой Кристиной Бродской. Они вместе снимались в «Шерлоке Холмсе», скрывали связь, ведь официально Игорь был еще мужем Климовой. В 2014 году у них родилась дочка София-Каролина, в 2017 году — Мария, в 2019 году — Ева. Свадьба пары прошла в 2016 году. Сегодня актер — счастливый папа пятерых детей — с сыновьями от Климовой он активно поддерживает отношения.
Игорь Петренко с женой, сыновьями и дочками. Фото: соцсети
Игорь Петренко сегодня
Весной 2022 года Игорь Петренко появился на экранах в продолжении сериала «Смерш». Он снялся вместе с Владимиром Вдовиченковым в 24-серийном проекте. Параллельно актер задействован еще в нескольких съемках.