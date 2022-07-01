«Идея с косынкой прекрасна»: Стеша Маликова в алом платье бэби-долл с открытой спиной вышла на променад

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она росла в звездной семье, поэтому общалась со знаменитостями и появлялась на светских раутах.

Наследница артиста стала рано интересоваться модой и в 2020 году запустила свой бренд одежды. Выпускница МГИМО теперь с радостью дает советы по стилю.