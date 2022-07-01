«Идея с косынкой прекрасна»: Стеша Маликова в алом платье бэби-долл с открытой спиной вышла на променад

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Она росла в звездной семье, поэтому общалась со знаменитостями и появлялась на светских раутах.
Наследница артиста стала рано интересоваться модой и в 2020 году запустила свой бренд одежды. Выпускница МГИМО теперь с радостью дает советы по стилю.
Порой Стеша носит джинсы и кардиганы. Также она любит романтичные платья. На этот раз дочка певица отметилась во время прогулке в новом образе.
Она щегольнула в алом платье бэби-долл с открытой спиной и цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. А завершила лук косынка в тон.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Стеша. Многие осыпали юную бизнесвумен комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Марина Корабель.
«Открытая спинка подчеркивает женственность, цветочный принт создаёт легкое романтичное настроение в целом фасон и принт платья актуальны.
А вот по обуви я бы порекомендовала выбрать либо босоножки на небольшом каблуке с ремешками или же чуть сгладить явный романтизм и надеть белые кеды или кроссовки с носками.
Идея с косынкой прекрасна, только цвет лучше бы выбрать однотонный, белый например, или зеленый в цвет лепестков на платье, так образ будет более собранным и интересным», – высказалась эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro:
Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.
Марина Корабель. Фото: Teleprogramma.pro