«Грамотно выстроены линии»: Чехова показала, как подчеркнуть фигуру незамысловатым нарядом

Недавно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где жила более четырех месяцев. По прибытию в Москву она сразу же влилась в светскую жизнь. На днях телезвезда отметилась на одном из мероприятий, а ее образ оценила эксперт сайта Teleprogramma.pro, имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ смотрится гармонично. Очень грамотно выстроены линии и фактуры. V-образный вырез на блузке идеально подходит к портретной зоне, так как повторяет «новый» подбородок Анфисы и дублируется мысом туфель. Белый цвет идеально смотрится в портретной зоне. Про острые линии хочу заметить, что и макияж, и брови, и укладка — все имеет четкие линии.
Если говорить про фактуру, то грамотно выбрана фактура юбки и хорошо, что она отведена в поясную часть, так как атласные ткани в портретной зоне требуют такого же соответствия», — сказала Алсу Арна.
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Справка Teleprogramma.pro
Алсу Арна — имидж-стилист. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», окончила бизнес-школу для дизайнеров Fashion Factory School и множество аналогичных курсов.
С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.