«Грамотно выстроены линии»: Чехова показала, как подчеркнуть фигуру незамысловатым нарядом

«Образ смотрится гармонично. Очень грамотно выстроены линии и фактуры. V-образный вырез на блузке идеально подходит к портретной зоне, так как повторяет «новый» подбородок Анфисы и дублируется мысом туфель. Белый цвет идеально смотрится в портретной зоне. Про острые линии хочу заметить, что и макияж, и брови, и укладка — все имеет четкие линии.

Если говорить про фактуру, то грамотно выбрана фактура юбки и хорошо, что она отведена в поясную часть, так как атласные ткани в портретной зоне требуют такого же соответствия», — сказала Алсу Арна.