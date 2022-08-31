«Грамотно выстроено»: костюм, как у Маши Распутиной, — беспроигрышный вариант для жаркого лета

«Монохром не только в моде, но он еще и смотрится единой вертикалью и визуально вытягивает силуэт. Гламурный блеск на кроссовках вписывает их в вечерний, праздничный вариант образа. Грамотная подача скинни с объемным верхом. Брюки модно подвернуты снизу. Объемная блузка уравновешена объемом кроссовок.

Эффекта добавила аксессуарная группа: шарфик с анималистическим принтом на подкладе в цвет сумочки. Они не только добавили яркого акцента, но и играют в унисон с макияжем Марии и ее драмой в персональном стиле. Все сложилось, все грамотно выстроено и пропорционально», — сказала Тимиряева.