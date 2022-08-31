«Грамотно выстроено»: костюм, как у Маши Распутиной, — беспроигрышный вариант для жаркого лета

Накануне Маша Распутина решила обновить гардероб и отправилась к модному дизайнеру Анике Керимовой. К ее дому моды артистка приехала на люксовом авто в белом наряде. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что белый монохром — беспроигрышный вариант для жаркого лета.
«Монохром не только в моде, но он еще и смотрится единой вертикалью и визуально вытягивает силуэт. Гламурный блеск на кроссовках вписывает их в вечерний, праздничный вариант образа. Грамотная подача скинни с объемным верхом. Брюки модно подвернуты снизу. Объемная блузка уравновешена объемом кроссовок.
Эффекта добавила аксессуарная группа: шарфик с анималистическим принтом на подкладе в цвет сумочки. Они не только добавили яркого акцента, но и играют в унисон с макияжем Марии и ее драмой в персональном стиле. Все сложилось, все грамотно выстроено и пропорционально», — сказала Тимиряева.
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Маша Распутина. Скриншот: соцсети
Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».