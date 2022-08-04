«Геометрия в крое»: Анфиса Чехова нашла костюм, который идеально ей подходит

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна – имидж-стилист. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», окончила бизнес-школу для дизайнеров Fashion Factory School и множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.