«Геометрия в крое»: Анфиса Чехова нашла костюм, который идеально ей подходит

Недавно Анфиса Чехова вернулась с Бали, где провела четыре месяца. А накануне она отметилась на прогулке по Москве-реке, где появилась в летнем брючном костюме. Эксперт сайта Teleprogrammа.pro, имидж-стилист Алсу Арна отметила, что такой костюм можно назвать трендовым.
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
«Геометрия в крое и принте четко повторяет ту геометрию, которой обладает Анфиса. Плюс он идеально подходит к ее проявлению в этом мире. Она много путешествует, занимается самопознанием и саморазвитием, динамична, легка. Это все можно прочитать через принт – через букву.
Хотелось бы добавить еще больше аксессуаров. В дневное время это могут быть серьги-пусеты, вечером – обувь с закрытым носом и пяточной, какие-то браслеты», - сказала Алсу Арна.
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Справка Teleprogramma.pro
Алсу Арна – имидж-стилист. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», окончила бизнес-школу для дизайнеров Fashion Factory School и множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.