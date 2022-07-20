«Это мой фаворит!»: Алсу примерила четыре ультрамодных платье со струящейся тканью

Алсу уже длительное время строит карьеру и смогла стать одной из самых известных исполнительниц в стране. Примечательно, что она и в 39 лет продолжает выпускать новые треки.

Артистка восхищает поклонников своим моложавым видом. Она также любит носить элегантные наряды, но порой звезда щеголяет и в простых джинсах.