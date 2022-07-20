«Это мой фаворит!»: Алсу примерила четыре ультрамодных платье со струящейся тканью

Алсу уже длительное время строит карьеру и смогла стать одной из самых известных исполнительниц в стране. Примечательно, что она и в 39 лет продолжает выпускать новые треки.
Артистка восхищает поклонников своим моложавым видом. Она также любит носить элегантные наряды, но порой звезда щеголяет и в простых джинсах.
Этим летом Алсу выступала для выпускников и становилась участницей шоу «Маска». Каждый раз она демонстрирует яркие наряды. И теперь певица устроила шопинг. В соцсетях она поделилась кадрами, на которых позировала без макияжа.
Для начала артистка решила покрасоваться в платье макси с бантом и рукавами-фонариками. Наряд в бежевом цвете визуально вытягивал силуэт. Самой звезде он пришелся по вкусу.
Но она примерила подобное платье только короткое в бирюзовом и белых оттенках.такой фасон позволил ей открыть стройные ноги.
«Это мой фаворит! Любимое платье этого сезона. Девушки, мне кажется, оно подойдет абсолютно всем. Это тоже нравится, есть бежевый, бирюзовы и белый», – высказалась певица.
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Также Алсу примерила еще два фасона платья. Она пришла в восторг от сарафана оверсайз, в котором не видно фигуру. А потом артистка отметилась в платье-балахоне с открытым плечом. Она пришла в восторг от ярких оттенков.
А вот поклонники отметили, что Алсу обладает идеальной фигурой, которую лучше подчеркивать. Однако сдержанные летние наряды многим также пришлись по душе. Этим летом они находятся на пике популярности.