«Это мегатренд»: Подольская щегольнула в лосинах и модном кардигане в клетку с асимметричным плечом

Наталья Подольская является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру и не перестает записывать новые хиты. Артистка состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Порой они поют дуэтом. Своему избраннику она подарила сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану только годик. Несмотря на свою занятость, звезда старается всегда выглядеть безупречно.
Недавно супруги провели отпуск в Испании. А вот 1 сентября Подольская принарядилась в костюм с длинной юбкой, чтобы впервые отвести сына в школу. Вся семья собралась на школьной линейке. Примечательно, что многие считают певицей правильной, и даже в выборе нарядов она предпочитает не перебарщивать с женственностью.
А вот 6 сентября Наталья отправилась в бутик. Она прогулялась по Москве в черных лосинах и топе. Певица разбавила монохромный образ алым кардиганом оверсайз в клетку и лоферами на толстой подошве. Подольская предпочла сделать акцент на стройные ноги и изящные щиколотки.
«В Москве иногда не успеваешь… Я в такие периоды просто перестаю спать. Но когда происходят такие встречи, время замирает! Горжусь Алисой, которая создала такой успешный бренд. С удовольствием ношу! И так рада была обняться», — написала звезда.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Наталья выбрала совершенно обычную, ничем не примечательную базу: черные лосины и топ или, может, комбинезон. Актуальные лоферы на толстой подошве в тон. Но за счет кардигана образ получился ярким и запоминающимся.
Кардиганы сейчас — это мегатренд! В моде длинные, объемные, укороченные, пушистые и тонкие. В общем, вариантов масса на любой случай жизни и любую фигуру.
Здесь мы видим актуальный кардиган и интересный способ носки — с асимметричным плечом. Сумочка на таком фоне выглядит еще интереснее», — высказался эксперт.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора, Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro